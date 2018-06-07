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今日 14:52 港股直擊 即巿股評

摩通:領展租金升幅勝預期 三年後可成「紅底股」

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摩根大通  領展房產基金(00823)

評級：增持 -> 增持

目標價：77元->81.4元(較前收市價72.4元有12.4%潛在升幅)

領展(00823)公布截至3月底止全年業績，可分派收入總額按年升5.8%至52.81億元。期內每基金單位分派為249.78仙，按年增長9.4%。摩根大通認為領展的租金調升幅度好過預期，將目標價由77元上調5%至81.4元，維持「增持」評級。

摩通認為，領展去年每單位分派符合預期，但租金升幅達29%遠高於預期，租金調整率高達31%，相信領展屬於少數公司能夠出售非核心資產，相信未來三年增長策略持續。此外，領展首次表明回購股份指引，對市場是重大正面驚喜。

摩通預期，領展未來三年複合回報率有13%，相信到2021年時，領展股價不難會見100元，成為「紅底股」。

另外，美銀美林發表報告指，維持領展「買入」評級，集團業務增長具防守性，因市場關注全球經濟增長放慢，而領展恢復回購股份，對公司有利，而去年業績收入表現好過預期，但比較多稅務拖累，美林予領展目標價76元。

摩根士丹利則維持領展「與大市同步」評級，目標價72元，認為風險回報只屬均衡水平。

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