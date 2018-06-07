即巿股評 港股直擊

隔晚美股繼續發功，三大指數顯著上升，納指更連續三日創新高，即使歐盟向美國反擊，宣布七月起向美國部份進口商品徵稅；又或者10年債息再次逼近3厘警界線，市場對呢一切所謂負面因素無動於衷，而市場期待特金會，有望帶嚟朝鮮半島長期安寧，以及中美貿易摩擦最終得到解決，都令華爾街信心十足，令美股一升再升。至於港股連升五個交易日後，好友得勢不饒人，承接美股強勢，今日再下一城，連續第六個交易日上升。

恒指今日高開205點，雖然盤中曾收窄升幅至110點，回落至31369點半日低位，但隨後又回勇，升幅擴大至254點，曾高見31514點，點上個月15日以嚟新高，但觸及31500水平，剛好接近保力加通道頂部後回吐。恒指中午報收31432點，升173點；國指則報收12375點，報91點。

先睇番幾隻重磅股，果然喺納指一升再升之下，科技股又再吸引市場資金，但美中不足係唔少科技股今日高位有回吐壓力，騰訊(00700)高開431元之後，最高曾見431.6元，剛好喺432元阻力前面停步，半日報收427.2元，連升幾日之後，今日暫時出咗枝陰觸，若然收市唔能夠重返開市價之上，今次反彈浪可能暫告一段落，不過425元頸線若能穩守，仍有條件再向上挑戰435元，一句講晒，睇住425元呢個位做人。至於一對蘋果孖寶，舜宇(02382)逆市下跌，股價高開170元即回落，半日收166.9元，即係有人喺現水平套利。瑞聲(02018)更令人失望，雖然半日仍保升幅，但又係135元之前返轉頭，反映135元阻力唔細，除非有較大買盤支持，否則又要抖抖先，睇住127元要守，剛好係業績公布後當日大陰燭頂部附近。其他軟件股亦有類似高開遇壓走勢，反彈浪隨時行人止步。

至於另一重磅股友邦(01299)，同樣係高開低走，開市價已經係半日高位，午後未能重返74.2元之上，喺股價剛好升抵前頂回頭，喺低位撈貨博反彈，同樣要考慮食咗先講。內銀股續彈，雖然北水呢幾日持續沽貨流出內銀股，但內銀股仍有捧場客，只係上升動力有限，表現唔算突出。蒙牛(02319)今日跑出，半日升2.4%，盤中創新高，暫時破頂無阻力，有貨可以再坐一會。

有大行唱好平安好醫生(01833)終於重返水面，細摩更首次給予其評級為增持，目標價68元信不信由你。好醫生唔再做「西醫」，平保(02318)亦唔再西口西面，股價終能重上80元，但要上破82元先講得上轉勢，否則目前只視為反彈。其他內險股亦有資金追捧，稅延養老保險產品，今日正式喺上海、福建和蘇州工業園區三個試點區域開售，為呢個板塊帶嚟利好消息。

世界盃下周開波，除咗內需股嘅食品股，可以借機落鑊，波鞋股亦值得留意，當中估值較為偏低嘅特步(01368)，今日終破前頂，再可以行幾遠無水晶球，阿Man等你唔倒，但破頂股無阻無礙，以目前特步預測PE得個十五六倍計算，股價再升至6.7元，即約20倍PE亦唔算過份。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)