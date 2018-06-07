港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，當中道指飆升364點。港股五連升進賬逾1200點後，今早升返31500水平。

恒指今早高開205點，開市後升幅收窄至110點，見31369點半日低，之後回勇，曾升254點，見31514點，創5月15日以來新高，觸及31500水平後再回軟。恒指中午收報31432點，升173點或0.6%，大市成交額543.6億元。

國企指數報12375點，升91點或0.8%。

A股半日個別走，滬指升0.06%；深成指跌0.06%。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升0.8%；建行(00939)升0.9%；友邦(01299)升0.7%；工行(01398)升1.2%；港交所(00388)曾升2.6%，見265.4元逾兩周高，半日升1.9%，政府因去年度末期股息選擇「以股代息」，其於港交所的持股量升至6%。另外，瑞聲科技(02018)除息，曾升3.4%，半日升0.6%；神華(01088)升2.3%。內需股造好，蒙牛(02319)創新高，半日升2.4%；旺旺(00151)升1.3%；萬洲(00288)升1.4%。相反，石藥(01093)跌2.1%；九倉置業(01997)跌1.6%。

焦點板塊

內險股：稅延養老保險產品，今日正式在上海、福建和蘇州工業園區三個試點區域開售。首批獲銀保監批准銷售保險機構包括：國壽、平安養老、新華人壽、太平養老、太平洋人壽和泰康養老。板塊普遍跑贏大市，平保(02318)今早除息，股價暫時最多升3.3%，見80.45元逾一個月高，半日升2.8%，成交額29.12億元。另外，國壽(02628)升1.1%；新華保險(01336)漲3.1%；太保(02601)升1.7%；太平(00966)升2.2%；回A日前獲中證監批准的人保(01339)升0.2%；財險(02328)升0.7%。

汽車股：吉利(00175)5月總銷量12.31萬部，按年增長60.8%，獲瑞信升目標至29元，股價曾升4.1%，半日升3%。另外，廣汽(02238)升2.1%；華晨(01114)升2.5%；東風(00489)升1.9%；長汽(02333)升1.1%。Tesla將於上海建廠，電動車相關股今早個別走，比亞迪(01211)升2.1%；天能動力(00819)升2.1%；超威(00951)跌2.6%；管理層持股日前被斬倉的五龍電動車(00729)續跌2.2%；泰坦能源技術(02188)挫5.8%。

焦點股份

金川國際(02362)：半日逆市挫10.2%，報1.32元，成交額4020萬元。集團宣布，最近接獲多名投資者(包括控股股東金川集團之間接全資附屬金川BVI)的換股通知，把本金總額9.97億美元的永久次級可換股證券轉換為股份，換股價每股1元，集團合共發行77.8億股換股股份，佔擴大後約61.66%。

保利協鑫(03800)與上海電氣(02727)：兩家公司訂立框架協議，今早復牌表現兩極。保利協鑫裂口高開18.4%，曾升21%見0.92元，半日升11.8%，成交額3.48億元。上海電氣半日跌4.6%。保利協鑫擬把旗下從事高純多晶矽生產的江蘇中能硅業科技發展的51%股權售予上海電氣。公告未有透露交易作價，上海電氣計劃以現金支付一半作價，其餘以發行A股結算。保利協鑫估計，江蘇中能100%股權的估值將不超過250億元人民幣。

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