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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升173點 平保升近3%

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隔晚美股三大指數造好，道指飆346點。港股隨外圍高開，一度升返31500點水平。

恒指今早高開205點，開市後升幅曾收窄至110點，見31369點今早低，及後回勇，升幅擴大至254點，高見31514點，創5月15日以來新高，觸及31500水平後再回軟。恒指中午報31432點，升173點或0.55%，大市半日成交額543.60億元。

國企指數報12375點，升91點或0.75%。

藍籌股方面，港府以股代息增持港交所(00388)至6%，股價半日升1.9%; 平保(02318)今除息，漲2.9%; 吉利(00175)五月總銷量按年升逾六成，今早升3%; 騰訊(00700)再升0.5%。

乳製品股造好，蒙牛(02319)創新高，半日升2.4%，為表現第二好藍籌。澳優(01717)重返10元，今早漲5%; 另外，原生態牧業(01431)及雅士利國際(01230)分別升1.2%及0.5%。

光伏太陽能股反彈，保利協鑫(03800)出售旗下江蘇中能予上海電氣(02727)，保利協鑫復牌後升11.84%; 陽光能源(00757)低位回升3.3%; 另外，協鑫新能源(00451)及卡姆丹克(00712)分別升1.3%及4.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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