即巿股評 港股直擊

今朝早返工雖然無落雨，不過我企喺車長隔離睇住佢揸巴士，就可想而知今朝架車有幾full。當掟個靚彎就落得車之前，收到台嘅WhatsApp：「恒指高開205點，報31464點；騰訊(00700)高開6元，見431元兩個月以上高位」，出呢個push時就剛好架巴士緊個靚彎，如果大家收到呢個push嘅話，話你知我係拗住我條肥腰send出嚟架！(做online media真係唔易架)

依家9點39分，啱啱返到公司，開電視開電腦兼開埋恒指圖，噚日朝早揀咗隻恒指Call(29110)，如果有留意噚日下半part跟進(29110)嘅話，就知道有位入，無肉出，原因就係喺噚日朝早11點10分至11點45分時，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，按照呢段時間(29110)做過最高同最低價($0.09同$0.088)拉個中位數$0.089作為買入價計；至下半場1點10分至1點50分，按一貫策略見5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超買時走人，但係如果睇返(29110)嘅輪價都維持係$0.091呢啲水平，雖則我唔知你買幾多，可能你嗰一格半格都可以為你賺到餐茶錢嘅，但我都幾相信有九成九嘅人都係會選擇繼續持有(講到底，唔忿氣啫)，如是者唔理你揸住唔放又好，下半場想進入又好，建議大家可以保歷加通道頂為目標。

今日恒指裂口升205點嘛，開恒指日線圖+保歷加通道睇，依家9點47分，恒指做緊31448點，最高位亦即係今日嘅開市價31464點(係呀，高開低走呀)，而保歷加通道頂就31622點；形態上整條保歷加通道向都有趨升嘅跡象。至於恒指牛熊證街貨方面，最貼價嘅31300至31399點嗰堆熊證已宣告死亡，呢度有相當於566張期指，變相依家最貼價嘅係31400至31499點，呢度有686張期指。繼續向上睇嘅話，其實最貼價嗰四個100點範圍嘅熊證街貨區，各層都有至少400張期指喺度，其中31600至31699點呢度更加有854張期指，呢個位咪就係噚日嗌話做目標既保歷加通道頂囉。依家9點56分，如果拆恒指5分鐘圖睇嘅話就見SlowSTC(14,3)出現超買，若然你真係喺噚日11點10分至11點45分時入嘅話，按依家(29110)輪價$0.101計，13.5%賺幅即可袋袋平安；唔夠咩？恒指Call(29167)，行使價31738點，輕微價外且實際槓桿有約15倍。

打打吓稿，台又傳嚟一個message：「一號戒備信號生效，考慮下午二時前改發三號強風信號」不過有識得睇天文風嗰啲天氣/氣象圖嘅朋友就其實個風係散緊嘅；但係如果係港股嘅話，唔排除將會出現一場腥風血雨，腥風血雨呢度指嘅就唔係話跌得好甘，想講嘅只係有機會出現一個較大嘅波幅，因為恒指波幅指數(VHSI)由上周三(5月30日)嘅20.04一直跌到落依家嘅19.95，技術上佢就穿咗條保歷加通道底，而日線圖上見SlowSTC(14,3)進入咗嚴重超賣嘅範圍，VHSI一彈就即係代表大市會有一個大浪出現，但倒底上定落？就要睇恒指牛熊證街貨圖未來嘅變化有無啲啲啟示啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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