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今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】金川國際逆市挫8% 股東行使換股債

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金川國際(02362)逆市下挫，最新挫8.2%，報1.35元，成交額1510萬元。

集團宣布，最近接獲多名投資者(包括控股股東金川集團之間接全資附屬金川BVI)的換股通知，把本金總額9.97億美元的永久次級可換股證券轉換為股份，換股價每股1元，集團合共發行77.8億股換股股份，佔擴大後約61.66%。

緊隨轉換後，永久次級可換股證券之尚未償還本金總額已減少至8846.2萬美元，已發行股本已增加至126.1億股股份。

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