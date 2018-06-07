隔晚美股道指以全日最高位收市，報25146點，升346點。港股連升五日累飆千二點後，今早再高開兩百點。
恒指高開205點，報31464；國企指數高開62點，報12346。
騰訊(00700)昨創五連升，今早高開1.4%，報431元。
滙控(00005)高開0.5%，報76.85元。
友邦(01299)高開1.5%，報74.2元。
平保(02318)今日除息，高開1.3%，報78.85元。
建行(00939)高開1.1%，報8.23元。
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隔晚美股道指以全日最高位收市，報25146點，升346點。港股連升五日累飆千二點後，今早再高開兩百點。
恒指高開205點，報31464；國企指數高開62點，報12346。
騰訊(00700)昨創五連升，今早高開1.4%，報431元。
滙控(00005)高開0.5%，報76.85元。
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