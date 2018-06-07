即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅只有171點。恒指收報31222點，升129點或0.42%，成交金額941.76億元。國指收報12283點，升24點或0.2%；上證收報3115點，升0.97點或0.03%。三項指數都向好，以恒指表現相對較佳。

恒指呈3連陽走勢，在6個交易日內升近1300點，最高升至31332點，創5月23日以來的高位。MACD快慢線正差距擴闊，市況改善。全日上升股份785隻，下跌725隻，整體市況未如指數盤強。

澳門金管局表示，現時澳門只有銀行、郵政儲金局、兌換店及現金速遞公司可向公眾提供滙兌服務， 其他個人或商戶向公眾提供金融服務均屬違法。宜留意消息對澳門博彩板塊之影響。

《經濟參考報》 引述工信部報道稱，網絡強國建設三年行動年內將啟動，拉動萬億級別投資。料消息利好網絡基建相關板塊。

中國證監會公布中國存託憑證(CDR)發行和交易的試行規定，為大型科技公司在國內上市鋪平了道路。這或令證券市場間對爭取「獨角獸」企業來上市的競爭加大。

多位歐洲央行官員發出鷹派信號，暗示下周政策會議將是結束購債計劃的關鍵時刻。G7峰會將於周五舉行，惟在貿易戰的陰霾下，各國未必能達成協議。美國4月貿易逆差下降2.1%，至462 億美元，降至去年9月以來最低，出口創紀錄新高。美股三大指數向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，有望挑戰5月14日高位31592點。但若未能一下子升穿止水平，指數或會調頭回軟。

個股介紹：

中國水務(00855)的主要業務為在中國從事城市供水、污水處理及相關業務，業務覆蓋北京、天津、重慶、廣東、廣西、江西、河南、河北、江蘇、湖南、湖北、山西、山東、陝西等。

集團早前公布以1.745億元人民幣收購武漢市新洲區長源供水有限公司的91.8%權益，該公司的主要業務為在中國湖北省武漢市新洲區從事供水業務，設計每日供水規模約為96000噸。料是次收購有助增強集團在湖北省的供水業務。

參考彭博數據，集團預測市盈率為12.76倍，周息率 2.34%。股份上日收報8.05元，上望9元，止損設於7.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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