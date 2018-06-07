港股直擊 即巿股評

港股五連升累漲逾1200點，技術上仍未超買，今日有望挑戰上月高位，留意近日升市成交未見配合，市場觀望氣氛仍在。

隔晚美股輪到金融股領漲，帶動道指以全日最高位收市，報25146點，升346點或1.4%，單日升幅是兩個月以來最大，美國總統特朗普話美國經濟處於歷史最強勁時期。納指曾創7691點新高，收市報7689點，漲0.67%，連升四個交易日，亦連續第三日創新高。

美國聯儲局下周篤定加息之際，歐洲央行下周可能討論是否要着手研究結束買債，刺激歐羅升至逾兩周高位，逼近1.18美元。歐洲央行首席經濟師普雷特(Peter Praet)表示，央行愈來愈有信心通脹可重返目標水平，下周四開會議息時將會討論是否逐步取消買債。

油價未見起色。石油出口國組織(OPEC)將於6月22日與俄羅斯開會討論是否增產，加上美國原油和燃料庫存均增加，油價先升後跌，紐約7月期油收於兩個月低位，跌1.2%，每桶報64.73美元。

貿易陰雲籠罩下，市場關注將於本周五開幕的G-7峰會，白宮經濟顧問庫德洛戲稱只是「家庭矛盾」，並表示特朗普在峰會上將與加拿大總理特魯多和法國總統馬克龍單獨會面。庫德洛又稱，尚未就中興通訊作出決定；美國無意進行貿易戰，但需要解決貿易爭端。德國總理默克爾則表示，G-7峰會可能無法達成任何聯合聲明。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.45元，較本港上日收市升0.95元；騰訊(00700)昨創五連升，ADR收報428.99元，升3.99元；國壽(02628)ADR收報22.85元，升5仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.42元，跌0.42元；中石油(00857)ADR收報6.56元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.55元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.9元，升0.35元；聯通(00762)ADR收報10.95元，升0.11元。

ADR港股比例指數報31439，較周三恒指收市升179點或0.57%。恒指昨日收報31259點，升165點或0.5%，連升5日累飆1202點或4%，創逾三周收市高。不過全日成交額不足一千億，升市亦未見全面，全日下跌股比例有49%。恒指短期阻力仍是上月高位31592，目前14天相對強弱指數(RSI)為57.6。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)5月汽車銷量按年增長六成一，至12.3萬部，按月則減少4%。今年首五個月，吉利汽車銷量按年增長四成四，達到全年銷量目標158萬部的四成。廣汽(02238)公布今年首5個月汽車銷量83.78萬輛，按年增5.72%；單計5月，汽車銷量按年微跌0.26%。比亞迪(01211)公布5月銷量按月增長1%。

焦點股份

新鴻基地產(00016)：公布將會在本月29日起，將每手買賣單位由1000股，減少至500股，認為此舉可提升股份對投資者的吸引力，並可能提高股份流通性及拓闊股東基礎。以昨日收市價127.8元計算，日後一手會由目前高達12.78萬元，降至6.39萬元。

中國海外(00688)：公布5月合約物業銷售金額約267.32億，按年增加三成。

越秀地產(00123)：5月合同銷售金額約46.5億元人民幣，按年增1.03倍；累計首5個月，合同銷售額按年增24.68%。

上海電氣(02727)：公布與保利協鑫(03800)簽訂框架協議，計劃收購保利協鑫旗下江蘇中能五成一股權，初步確定以發行A股及支付現金的方式進行。公司申請H股復牌，A股將停牌不超過一個月。

俊裕地基(01757)：今日掛牌，輝立及耀才交易場暗盤均收報0.365元，較招股價0.34元高出7%。

平保(02318)、瑞聲科技(02018)及中海油今日除息。