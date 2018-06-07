今日 08:18
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)昨日(6日)於倫敦證券交易所回購近303.42萬股，作價乎介7.23英鎊至7.298英鎊。
按每股加權平均價7.2618英鎊計算，涉資2203.35萬英鎊(約2.32億港元)。
菜鳥奪機場物流中心 擲120億
今日信報
狗肉節在即 桂變種犬流感或噬人
【信報月刊】吳家瑋：中國產學研「走樣」
明年新興市場爆金融危機升溫
呂梓毅
｜
今日信報
【信報月刊】鬥地主起公屋 誤傷中產
車位呎價貴過豪宅
陸庭龍
｜
財富管理
Why home purchase restrictions won’t work in Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
睇樓簽約交租一條龍 港男北上搞合租平台
StartupBeat
【EJFQ短評】雅迪集團升穿橫行區間頂 有機會進一步向上突破
即巿股評 ｜ 昨日 21:16
【EJFQ短評】中國擎天軟件頂頭蟹貨不多 升勢有望持續
即巿股評 ｜ 昨日 21:17
中證監發布CDR辦法 紅籌回歸A股打開門
中國財經 ｜ 今日 00:48
華泰証券5月淨利潤跌23%
重要通告 ｜ 昨日 21:59
區塊鏈配股淨籌4588萬
重要通告 ｜ 昨日 21:51
道指續漲逾百點 納指再破頂
國際財經 ｜ 昨日 23:29
富元終止售橫琴項目 獲買方入股
重要通告 ｜ 昨日 22:45
夜期最新報31179 跌22點
港股直擊 ｜ 昨日 22:33
美國貿赤收窄 道指早段漲逾百點
國際財經 ｜ 昨日 21:39
俄羅斯或明年起在全國實行退稅機制
國際財經 ｜ 昨日 21:35
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞