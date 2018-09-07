即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大主要指數周二(5日)呈個別發展，金融、公用及消費股受壓，拖累道指回落，標指只能反覆靠穩；科技股繼續強勢，微軟、蘋果、亞馬遜和Netflix齊齊破頂，納指再創新高。

貿易戰憂慮略為降溫，科技股再度成為焦點。上季獲「股神」畢非德大手增持的蘋果公司，股價愈升愈有，截至周二市值已漲至9500億美元，蓄勢問鼎首間市值萬億美元的上市公司。

蘋果日前舉行全球開發者大會(WWDC)，一如預期發布了新一代作業系統iOS 12及一些擴增實境(AR)功能，惟未見其他新猷能令市場振奮。儘管如此，據Stock Traders Daily創辦人Thomas Kee指出，市場預期蘋果今年每股盈利增長逾18%，明年為11%，目前市盈率僅18.5倍，2019年更將降至15倍；再者，今年的市盈增長率(PEG)不足1倍，現價明顯不貴。

無疑，市場對iPhone的銷售增長感到憂慮，但蘋果在公布上季業績時承諾加碼1000億美元回購股份，加上，預期蘋果已開始轉型，進一步拓展軟件和服務發展，冀成日後業務重心，若能藉此成功從「果粉」身上轉化出更多現金流，將可降低盈利對硬件業務的依賴，屆時手機等產品的銷售不再是其估值的主要考量。

另一隻破頂的科技股Twitter，受將晉身標普500指數成分股刺激，周二飆5.07%。不過，指數「新歡」的表現往往相對落後，尤其會跑輸「舊愛」，根據Factset統計，3隻在2013年9月被剔除的道指成分股(美鋁、美國銀行、惠普)至今平均年總回報達21.5%；同期換入的股份(高盛、NIKE、Visa)回報僅17.1%。此外，Wharton University金融學系教授Jeremy Siegel研究顯示，從五十年代起統計標指成分股變化，被剔除的股份平均表現往往優於新貴股。兩位分別來自Drexel University及University of Iowa的學者對羅素2000指數的研究也有類似發現：由1979年至2004年間，若建立「舊成分股」及「新成分股」兩個組合，前者按年跑贏後者達9個百分點。

納指目前一枝獨秀，標指及道指則顯著落後，然而，從基本面來看，分析員已調高標指本季每股盈利(EPS)預期，由兩個月前的38.98美元，上調0.2%，至39.07美元，估計本季盈利按年增長可達18.9%；如能實現，增幅將是2011年第一季以來最大，預測市盈率為16.2倍，與5年平均相若，即代表牛市雖運行近10年，估值並不算高；若考慮到今年企業股份回購(Buyback)、增派股息及併購等總額進一步擴大的正面作用(詳見昨天本欄)，意味美股後市仍然可看高一線。

港股方面，恒生指數連升5天，昨天收報31259點，漲165點(0.5%)，主板成交金額縮減至974億元。

附【圖】可見，技術上恒指周二已確認收復100天線，周三又能夠接力向上，估計有較大機會上試區間頂部31800點水平阻力。

信報投資研究部

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