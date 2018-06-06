港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別發展，納指續創收市新高。連升4日的港股今日進一步造好，科技股領漲大市。不過大市上升股份比例僅過半，成交額更不足千億。

恒指今早高開68點，開市後見31161點為全日低，及後發力，上午最多升210點，之後反覆回軟，中午升141點。午後突破上午高位，曾升238點，見31332點，為5月21日以來高位，尾段稍回順。恒指收報31259點，升165點或0.5%，連升5日累飆1202點或4%，創5月14日以來、逾三周收市新高。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

全日成交額973.59億元，較上日減少86.75億元，為5月29日以來最低。

國企指數收報12283點，升24點或0.2%。國指5日進賬514點或4.4%。

恒指即月期貨收市升138點或0.44%，報31201點，低水58點。

A股收市個別發展，滬指微升0.03%；深成指跌0.2%。兩市成交額約3599億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升67點，報24889。

藍籌股方面，騰訊(00700)收報425元續創3月27日以來收市高，升幅1.2%；友邦(01299)升1.5%；中海外(00688)升0.9%；碧桂園(02007)分拆碧桂園服務(06098)預期於6月19日上市，股價升1.3%；中移動(00941)升0.6%。相反，領展(00823)中午公布全年可分派總額增7.01%，股價反覆跌0.7%；吉利(00175)跌0.4%；中銀香港(02388)跌0.1%；平保(02318)跌0.2%；建行(00939)跌0.1%；華潤置地(01109)吐1.4%。

焦點板塊

科技股：瑞信發表報告指過去三周與74名投資者會面，當中大致相信智能手機需求已見底，目前是低吸時機，加上路透引述消息人士稱，中興(00763)已簽原則性協議，美國商務部可取消禁令，手機設備股起動，瑞聲(02018)飆升9.3%，報131.9元逾一個半月高；舜宇(02382)漲4.9%；ASM太平洋(00522)升3.6%；丘鈦(01478)升6.1%；高偉電子(01415)飆16%；信利(00732)再升2.6%；鴻騰(06088)升7%；雷蛇(01337)升7.7%。科網軟件股方面，平安好醫生(01833)獲摩通首予「增持」評級，股價飆升9.8%；閱文(00772)升2.3%；眾安在綫(06060)升3.9%；易鑫(02858)昨日創新低，午後落鑊收市勁彈14.2%；阿里健康(00241)升4.6%；金山軟件(03888)升4%；中國軟件國際(00354)升2.3%；擎天軟件(01297)升半成。《中國日報》報道，監管機構可能就美光科技(Micron Technology)、三星電子和海力士半導體(SK Hynix)三家外國晶片公司的價格操縱案罰款，本港半導體股造好，華虹(01347)創新高，收市升1.4%；先進半導體(03355)升2.5%；中芯(00981)升1.1%；晶門(02878)升3%；半新股光麗科技(06036)飆39.3%。

中資航空股：國內多家航空公司昨恢復收取燃油附加費，為2015年2月以來首次，板塊連續兩日爬升。國航(00753)漲3.8%，其A股升3.47%；南航(01055)升5.2%，其A股升5.07%；東航(00670)升1.8%，其A股升3.21%。另外，國泰(00293)升2.1%；中國民航信息網絡(00696)升3.2%。

消費股：旺旺(00151)昨日績後挫半成，最新獲數家大行升目標價，今日即回勇創逾兩年半高，收市急漲6.3%。多隻中港消費股尋頂，頤海國際(01579)創新高，收市升8.2%；利郎(01234)冬季訂貨會訂單總金額按年增加33%，股價收市升4.8%，報12.54元創新高；I.T(00999)曾升6.4%創逾6年半高，收市升3.9%；波司登(03998)創逾兩年半高，收市升4.4%。另外，中國食品(00506)升4.8%；蒙牛(02319)升0.7%；中糧肉食(01610)升2.4%；半新股捷榮(02119)升3.9%；華潤啤酒(00291)升1.4%。相反，迪生創建(00113)創逾3年高，收市倒跌1.7%；六福(00590)創逾6年半高，收市倒跌0.7%。

濠賭股：板塊連日受壓，今日收市個別發展。金沙中國(01928)跌0.7%；美高梅中國(02282)跌0.9%。相反，永利澳門(01128)曾跌3.6%，見近兩個月低，收市倒升0.4%；新濠國際(00200)見逾個半月低後，收市回升1%；銀娛(00027)曾跌1.6%，收市回升1.2%；澳博(00880)回升4.2%。上月澳門賭收增長遜預期，花旗日前指出，工商銀行最近從澳門各處珠寶店撤掉銀聯終端機，導致賭收轉差。瑞信最新報告指市場或對消息反應過度，該行對濠賭股正面看法不變。

焦點股份

融信中國(03301)：今早曾挫5.3%，見10.7元，收市跌2.5%，成交額達13.33億元。集團以先舊後新方式配股，以每股10.62元配售1.035億股，相當於擴大後股本約6.48%，集資約10.99億元，配股價較昨日收市價折讓約6.02%。

霸王集團(01338)：今早裂口高開三成，甫開曾飆42.5%，見0.285元，收市升25%。集團公布，兩位創辦人陳啟源及萬玉華就控股公司糾紛和解。

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