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今日 16:03 即巿股評 港股直擊

【短線出招】潤泥等回 轉玩中建材

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計埋今日，恒指造出五連升，不過竟然有三日的下跌股份比例多過上升比例，升市質素平平，毋須興奮。

黃國英今日講得好，話恒指表現未能反映出股市整體勢頭，個別板塊包括物業管理、醫業及教育，均已被熱炒，可能要等股價被「炒爆」後，先至可以知道其估值上限。潛台詞即係話仲可能未升完，不過要知道潛在風險。

本欄4月3日推介6隻第二季組合股份，包括：騰訊(00700)、平保(02318)、華潤水泥(01313)、中國中藥(00570)、中軟國際(00354)及廣汽集團(02238)。騰訊今日計有得升，平保打平手。期內廣汽表現最差，跌一成一，主要受開放市場政策拖累；中軟跌5%，主要受華為遭美國調查影響。表現最好是潤泥，累計升四成四，中國中藥亦累升一成九。

據行業數據顯示，而首4個月的水泥行業利潤為337.48億元人民幣，同比增長2.2倍。業內人士估計，雖然6月至8月水泥行業將進入需求淡季，但預計錯峰生產等限產力度將加大，水泥價格回調幅度有限。華潤水泥可等回至9.2元再買，短期可以睇中國建材(03323)，F-score滿分，重組後市場信心增，今日大成交升近3%，蓄勢破9.5元水平阻力，中線上望11元。中建材call輪(13958)，行使價10.5元，溢價23.5%，11月16日到期，分注玩短線。

羅崇博（杜比）

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