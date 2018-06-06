即巿股評 港股直擊

美股隔晚先回軟，其後收復失地，納指更再創收市新高，喺科技股帶動下，港股一升再升，恒指更一度衝上31300水平。恒指今日高開68點後，曾回落至31161點半日低位，其後又度發力，一度升210點，見半日高位31304點，升至兩個多星期高位，中午報收31234點，半日升141點；國指則升38點，半日報收12298點。

藍籌重磅股個別發展，升幅最顯著係昨日急跌5%嘅中國旺旺(00151)，今日報復式反彈近一日，為最大升幅藍籌股。至於連升幾日嘅騰訊(00700)，今日再下一城，盤中曾高見424.6元，但喺425元極大阻力前回頭，除非能重上425元，亦即100日線之上，否則有心理準備，反彈隨時止步。既然如此，有喺低位撈貨嘅，要好好考慮一下減磅。

除咗騰訊做好，中興(00763)解禁令好事近，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)半日分別升7%及4.8%，其他手機設備股亦有追捧。不過阿Man就暫時唔追貨喇，一恒指低位反彈已超過1400點，目前距離移動上落區間頂部31800點，只有幾百點之距，隨時有機會調頭，寧願等回吐再吸納。不過有大行報告指智能手機需求見底回升，係時候吸納手機設備股。其他科技股受納指再創新高氣氛帶動，軟件股表現唔錯，阿Man較為睇好金山軟件(03888)，預期下半年業績可扭轉上半年較弱之勢，下半年嚟個大翻身。其他軟件股普遍錄得2%以上升幅，資金見納指屢創新高，再唔掃科技股怕執牏。

除咗科技股，友邦(01299)今日表現不俗，反而過去兩三日升得唔錯嘅吉利汽車(00175)跟蒙牛(02319)等逆市回吐，反映資金仍然係板塊之間輪動，繼續塘水滾塘魚，暫時未見有新資金流入。但噚日阿Man都預咗大市可以再上，皆因31000樓上咁多熊證街貨，大大塊熊掌擺在眼前，大戶又點會唔開餐，結果噚日順利殺清31000-31200嘅熊證，依家最近重貨區喺31300至31399點，話多唔多話少唔少，下晝搞掂埋呢堆熊證街貨大有可能。至於之前喺沙頭角咁遠嘅29900至30000牛證街貨重貨區，上面終於見到多番啲近少少嘅牛證街貨出現，目前喺30500至30700點亦有約相等於千一張期指嘅牛證街貨，食完熊掌或者轉口味，但都要睇呢個位嘅街貨有否快高長大。

唔少粉絲問阿Man，濠賭股連跌幾日，係咪時候可撈貨，答案係寧買當頭起，莫買當頭跌，未知尋底之路完成未，乜事要出嚟硬接飛刀。雖然賭收上月增長遜預期，唔代表呢個狀況會持續，而下半年賭收又未必會太差，但暫時走勢上未跌定，待喘定後再作打算亦唔遲。

霸王終於能別姬，霸王集團兩創辦人，即以前係兩去婆嘅陳啟源跟萬玉華終就控股公司糾紛達成和解協議，再見不是朋友一見事，相溢唔好口連累小股東，家下終於解咗呢個結，股價半日曾大幅反彈逾四成，半日升27.5%。不過呢霸王經此一役已五勞七傷，兼且上面蟹貨層層，短時間股價反彈，唔代表就此翻身。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)