港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，當中納指再創收市新高。港股連升4日後，今早下進一步造好，續創逾兩周高位。

恒指今早高開68點，開市後見31161點為半日低，及後發力，上午約10時35分後升幅突破200點，最多升210點，見31303點，為5月21日以來新高，次後反覆回軟。恒指中午收報31243點，升141點或0.5%，大市成交額507.98億元。

國企指數報12298點，升38點或0.3%。

A股半日反覆偏軟，滬指跌0.15%；深成指跌0.18%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；友邦(01299)升1%；中海外(00688)升0.9%；碧桂園(02007)分拆碧桂園服務(06098)預期於6月19日上市，股價半日升1.3%；旺旺(00151)昨日績後挫半成，半日急彈9.3%；中移動(00941)升0.6%。相反，吉利(00175)跌1.3%；蒙牛(02319)跌0.7%；中銀香港(02388)跌0.9%；滙控(00005)跌0.1%。

焦點板塊

科技股： 瑞信發表報告指過去三周與74名投資者會面，當中大致相信智能手機需求已見底，目前是低吸時機。手機設備股今早起動，瑞聲(02018)飆7.1%；舜宇(02382)升4.8%；ASM太平洋(00522)升3%；丘鈦(01478)升6.1%；高偉(01415)飆11.2%；信利(00732)再升3.2%；鴻騰(06088)升4.5%；雷蛇(01337)升4.1%。科網軟件股方面，平安好醫生(01833)獲摩通首予「增持」評級，半日升7%；閱文(00772)升2.3%；阿里健康(00241)升4.7%；金山軟件(03888)升3.4%；中國軟件國際(00354)升2%；擎天軟件(01297)升4.1%。半導體股方面，華虹(01347)創新高，半日升4.1%；先進半導體(03355)升2.5%；中芯(00981)升2.3%。

濠賭股：板塊持續受壓，半日個別發展。金沙中國(01928)跌0.6%；永利澳門(01128)曾跌3.6%，見近兩個月低，半日跌0.9%；美高梅中國(02282)跌1.4%。相反，新濠國際(00200)見逾個半月低後，半日回升0.4%；銀娛(00027)曾跌1.6%，半日回升0.8%；澳博(00880)回升2.9%。上月澳門賭收增長遜預期，花旗日前指出，工商銀行最近從澳門各處珠寶店撤掉銀聯終端機，導致賭收轉差。瑞信最新報告指市場或對消息反應過度，該行對濠賭股正面看法不變。

焦點股份

融信中國(03301)：今早曾挫5.3%，見10.7元，半日跌3.4%，成交額達12.38億元。集團以先舊後新方式配股，按每股10.62元配售1.035億股，相當於擴大後股本約6.48%，集資約10.99億元，配股價較昨日收市價折讓約6.02%。

霸王集團(01338)：今早裂口高開三成，甫開曾飆42.5%，見0.285元，半日升27.5%。集團公布，兩位創辦人陳啟源及萬玉華就控股公司糾紛和解。

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