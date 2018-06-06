訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日升141點 旺旺勁彈9%

放大圖片

隔晚美國納指再創新高，港股今早在科技股推動下進一步造好，曾升穿31300點水平，續創逾兩周高位。

恒指今早高開68點，開市後見31161點為今早低，及後發力，上午約10時35分後升幅突破200點，半日最多升210點，見31303點，為5月21日以來新高。恒指中午報31234點，升141點或0.45%，大市成交額507.98億元。

國企指數報12298點，升38點或0.32%。

藍籌股方面，旺旺(00151)昨日績後挫半成，今早大彈9.3%; 神華(01088)收復上日失地，急升3.1%; 騰訊(00700)繼續造好，逼近100天線，升0.71%; 石藥(01093)挑戰早前26.6元高位，半日升1.73%。

蘋果公司召開全球開發人員大會，蘋概股炒上。高偉電子(01415)創近兩個月高，今早飆11.23%; 瑞聲(02018)突破50天線，漲7.13%; 另外，丘鈦(01478)及舜宇(02382)分別升6.07%及4.81%。

阿里系股份落鑊，亞博科技(08279)升穿1元，大升10.42%; 阿里影業(01060)創1周高，漲4.95%; 另外，阿里健康(00241)及中國擎天軟件(01297)則分別進賬4.71%及4.13%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。