即巿股評 港股直擊

噚晚踏到正一正就拎手袋走人，事關約好咗個師傅上嚟度尺做蚊網；師傅走咗之後有隻飛蟻走咗入嚟，有少少抓狂之餘都知道聽日(即係今日)勢必風起雲湧。果然今朝早呢場雨確係好大，坐地鐵轉shuttle返工嘅話，等嗰架shuttle就有排等；坐巴士返工嘅話又話繞道有意外，二選一就梗係揀坐巴士啦，就算等/塞，我都係坐喺架巴士裡面塞，而唔係企喺街度等shuttle嘛！9點出門口，平時半個鐘嘅車程，今日變咗個幾鐘，係呀，依家10點16分啦。

噚日揀咗隻恒指Call(19410)出嚟，如果按一貫策略嘅話，基本上朝早10點25分同埋下晝3點15分，恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)出現超賣，呢兩個位亦係入(19410)嘅好時機。按照(19410)喺呢兩段時間嘅，分別約$0.081至$0.082同$0.088至$0.089計算，今朝恒指裂口高開126點，報31219點，過多15分鐘恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)兩條踩入超買範圍，呢個時候就應該將(19410)送走，按呢段時間(19410)做$0.097至$0.1呢個範圍計，至少都有八格落袋。

依家10點28分，睇返恒指日線圖，依家恒指粒燭就完完全全企咗上100天線(30987點)；換條保歷加通道出嚟睇，恒指現處於保歷加通上升通道中間，頂部(31551點)配上恒指牛熊證街貨圖嘅話，如果恒指有一日係慢升上到呢個位置嘅話，即係會踩到入31500至31599點， 由依家最貼價嘅31300至31399點(按暫時最高做過31303點計)嘅熊證起向上計到31500至31599點，呢三個100點嘅熊證街貨夾埋有相當於1079張期指。而重頭戲就係喺31600至31699點，「過千張？」唔係，843張啫；但如果過多兩日再多啲錢流入博掉頭嘅話，呢個位過千張都唔奇。

至於下方嘅牛證都新增咗唔少貼價嘅新證，依家最貼價嘅就係30700至30799點，呢度有相當於179期指，而最重貨反而係29900至29999點，呢度就真係有過千張啦，「企咁遠做乜？槓桿好細咋喎！」咁可能呢啲就係由30000點邊皮博彈升，揸住隻當時嘅貼價牛證到依家呢！如是者個市升咗過千點嘅話，呢堆牛證槓桿再低，都已經幫佢哋嘅主人賬面搵唔少。

繼續採順勢策略，恒指Call(29110)，行使價31600點，屬輕微價外輪，且於同一行使價中槓桿最高嘅一隻(約14倍)，都係嗰句：雖然個市嘅升勢唔算好雄好強，但友欄杜比金句：要敬畏市場呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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