港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指再創新高，港股連升4日後，今早在科技股推動下進一步造好，續創逾兩周高位。

恒指今早高開68點，開市後見31161點為暫時低，及後發力，上午約10時35分後升幅突破200點，暫時最多升210點，見31303點，為5月21日以來新高。截至上午約10時51分，恒指報31243點，升149點或0.5%，大市成交額368.7億元。

國企指數報12306點，升47點或0.4%。

A股走勢窄幅，滬指升0.01%；深成指升0.1%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1%；中海外(00688)升1.1%；碧桂園(02007)升1.5%。

科技股造好，騰訊(00700)升0.9%；閱文(00772)升3%；阿里健康(00241)升5.6%；金山軟件(03888)升3.6%；中國軟件國際(00354)升2.7%。

瑞信發表研究報告，指於過去三周與74名投資者會面，當中大致相信智能手機需求已見底，目前是低吸時機。手機設備股今早起動，瑞聲(02018)曾漲7%，現升6.5%；舜宇(02382)曾升6.7%，現升5.6%；ASM太平洋(00522)升2%；丘鈦(01478)升4.5%；鴻騰(06088)升3.9%。

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