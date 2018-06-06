即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅292點。恒指收報31093點，升95點或0.31%，成交金額1060.34億元。國指收報 12259點，升9點或0.08%；上證收報3114點，升23點或0.74%。

恒指呈2連陽走勢，以「陀螺」收市，收市重上100 SMA之上；全日高位31188點，未能上破5月23日高位31191點，可見此水平有一定阻力。MACD快慢線差距由負轉正，走勢改善。全日上升股份750隻，下跌801隻，整體市況平平。

世界銀行發布全球經濟前景報告，預計今年全球經濟增長3.1%，認為環球經濟面臨下行風險，保護主義風險升溫，並呼籲實施貿易開放政策。世銀上調今年中國經濟增長預測，由1月時預計增長6.4%調高至6.5%，並上調美國經濟增長預測0.2個百分點，至2.7%，預計未來兩年增長率分別放慢至2.5%及2%。

有報道指，美國政府要求沙地阿拉伯及其他主要產油國增產，提高每日約100萬桶；消息利淡油價。

意大利新總理在上任後的首次演講中，承諾推行民粹主義日程；但隨後表示從未討論過退出歐羅區。消息利淡歐洲股市，利好歐羅。另有消息指出，歐洲央行可能在6月14日會議上討論並公布何時結束量化寬鬆。

美股在科技板塊帶動下，三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指略高開，阻力仍在5月23日高位31191.87點，若未能升穿此位，指數或調頭回軟。

個股介紹：

世茂房地產(00813)的主要業務為在中國從事物業發展、物業投資及酒店營運。

集團在2018年4月的合約銷售額約81.0億元(人民幣.下同)，按年增加 30.2%，合約銷售面積51.5萬平方米，按年增長43%，平均銷售價格每平方米15718元。

在2018年首4個月，集團累計合約銷售總額約410.2億元，累計合約銷售總面積255.9萬平方米，按年分別上升53%及57%；期內平均銷售價格每平方米16029元。

參考彭博數據，集團預測市盈率為7.33倍，周息率5.26%。股份上日收報24.5元，上望27元，止損設於23.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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