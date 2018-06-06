港股直擊 即巿股評

恒指連升四日累飆逾千點，不過升市未見全面，市場繼續關注貿易戰發展，料今日窄幅爭持機會較大。

隔晚美股三大指數個別發展，市場繼續關注國際貿易局勢，道指收跌13點，報24799點；標普500指數微升1點，報2748點；納指再創收市新高，收升0.41%，報7637點；科技股延續強勢表現，蘋果、亞馬遜、奈飛、微軟再度齊創歷史新高。推特將被納入標普500指數，收盤大漲逾5%，創逾三年新高。

G7國家領導人峰會本周（6月8日至10日）將在加拿大魁北克召開。由於美國的鋼鋁關稅引發盟國的強烈不滿，預計本周峰會上特朗普將備受批評。

紐約期油收升1.2%，報65.53美元/桶，結束連跌三天走勢，重回65美元關口上方，主要是受市場對委內瑞拉石油產量和出口下降速度或超出預期的憂慮影響。不過，布蘭特原油期貨收跌0.44%，報74.96美元/桶，連跌四日。

倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅收漲2%，報7117美元/噸，期鋅收漲2.2%，報3192美元/噸；期鎳亦收升1.7%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.46元，較本港上日收市跌4仙；騰訊(00700)昨日創四連升，ADR收報422.48元，升2.48元；國壽(02628)ADR收報22.57元，跌0.23元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.51元，跌9仙；中石油(00857)ADR收報6.37元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.53元，跌6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.41元，升0.11元；聯通(00762)ADR收報10.86元，無升跌。

ADR港股比例指數報31114，較周二恒指收市升20點。恒指周二收報31093點，升95點或0.3%，連升4日累飆1036點或3.4%。不過昨日升市未見全面，下跌比例為52%，上升股比例為48%。市寬續見改善，股價高於50天線比率的中線市寬上升0.6個百分點報49.7%，為四個月以來高位。恒指短期阻力參考上月高位31592。

內地股市近期持續回穩，上證指數重上10天線水平(約3113點)；滬深300指數更蓄勢挑戰20天線阻力(約3852點)。《中國證券報》引述多位分析師報道稱，短期內，流動性投放有可能向「降准+MLF+非對稱加息」的「三劍客」方式轉變。另外，有消息透露，特朗普政府正在最後審查幫助中興通訊重生的協議，美中官員仍在對細節進行最終敲定，而且協議仍有可能無法達成。

焦點板塊

內房股：昨日繼續跑贏大市，多家公司收市後公布5月份銷售數據。中國恒大(03333)5月合約銷售金額約418.3億元人民幣，按年增長9.5%；雅居樂(03383)5月預售金額按年增67%；旭輝(00884)首五個月合同銷售按年增長33.3%；融創(01918)5月合同銷售按年增長86%；首5個月合約銷售按年增長79%。龍光地產(03380)5月合約銷售按年增1.01倍，首5月累計合約銷售增長86.1%。

焦點股份

人和商業(01387)：公布以代價54億元人民幣(約65億港元)，收購7個市場所處的土地及物業，另外按10供3之基準進行供股，每股供股價0.163元(較上日收市價折讓約2.4%)，發行約131.9億股，集資淨額約21.1億元。

人保集團(01339)公布，其A股發行申請，已獲中證監主板發行審核委員會通過。

融信中國(03301)宣布，以先舊後新方式配股，按每股10.62元配售1.035億股，相當於擴大後股本約6.48%，集資約10.99億元。