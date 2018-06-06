即巿股評 港股直擊

研究時間周期，必然會聽到過「周年紀念日」這麼一個東西，意思是說某些市場重要轉折的日子的周年紀念日容易出現市場轉折點。我們有各種各樣的周年紀念日，小至個人的生日，結婚紀念日，大至國慶日。但市場的紀念日又是個什麼道理？

解剖江恩理論，你會發現這沒有甚麼好神秘的。其實講的就是一個近似太陽周期的一個安整的圓周循環，也就是360度。這是江恩理論的一個基礎而已。使用日曆上完全相同的同一日是不準確的，因為日曆本身也是模擬太陽周期而已，中間會有個一兩日偏差。

再放到實際市場中，你會發現並沒有很高的成功率，簡單應用效果並不特別好。但是，我依然會將市場裡面重要轉折的日期都記錄下來。周年紀念日亦是確實有用的，我自有一套應用的方法。

提及紀念日的原因是，6月有一個非常特殊的日子，就是6月12日。該日正正就是上證指數在2015年創下最高點5178的日子，其後大家都知道，展開了股災的各個版本。而港股亦由高空下挫，由最高28588跌到16年18278，跌去了一萬點，只用了一年不到的時間，可謂相當慘烈。

因此，6月12日是一個重要的日子。滑稽的是，今年該日還被定下為普金會的日子。股市裡面總是充滿各種「巧合」。

而對於港股而言，2015年的高點分別是4月27日和5月26日。在港股的過往歷史中，4，5，6月份經常出現反向走勢。這一規律讀者可以自行體驗。

就本月而言，趨勢和形態上看到的是上落市，需要耐性等待，等待時間到來，價格到來，或者趨勢到來。做到見如是，是不容易的。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。