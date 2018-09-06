即巿股評 港股直擊

隨着外圍氣氛回穩及內地放水的帶動下，期指於周一出現急升。期指高開205點後，全日差不多由頭升到尾，曾高見30950點，最終全日大升504點，收報30899點。

在急升過後，期指於昨天開市早段以橫行整固為主，並未出現明確的方向；至午後升勢才得以確認，最多曾升264點，高見31163點，雖然之後升幅略為回順，最終全日仍升164點，收報31063點。兩日大市成交未見明顯轉強，不過仍有達過千億元的水平。

或可結束橫行走勢

歐洲政治危險漸見紓緩，且「特金會」將會如期舉行及上周五美國的就業相關的經濟數據強勁，皆促使環球市場對相關憂慮大大減低，令近日外圍市況回勇。

另外，內地突然出招放水，人民銀行公布將擴大中期借貸便利(MLF)擔保品的範圍，這措施有利於金融機構對小微機構及綠色經濟等領域的支持力度，從而改善相關企業所面對的融資困難和融資成本高的問題，而有關消息亦令內地金融股於周一表現回勇。而港股亦因上述因素帶動而表現強勁，於短短的4個交易日反彈超過1000點。

不過，當近日環球市況好轉的同時，其實之前一些重要的不明朗因素其實還未解決。首先，中美雙方於近日對貿易相關的議題進行磋商後，雖然中方發表了正面的言論，惟仍如預期一樣還未有相關的細節出台，以美國總統特朗普的一貫作風，一日未有定案，過程中定會有很多變數。

另外，美國上周已開啟在貿易中的另一條戰線－－美歐，如雙方再有新一輪行動的話，或會為市場帶來下一波震盪。因此，雖然近日市況向好，大家還需多加小心，慎防市況又再次逆轉。

技術方面，隨着近日急升，期指於短時間內由觸及大型三角形的底部支持，轉為觸及頂部阻力，雖然昨天曾試圖上破卻無功而還，惟以近兩日期指的表現來看，短期內突破該阻力應該只是時間的問題。因此大家應把集中力放在前浪頂31475點，倘若未來期指能成功突破該位置(收市升穿31475點，翌日再升穿前一天的最高位及開市首15分鐘高位)的話，期指很大機會結束這個維持了兩至三個月的橫行走勢。

若果期指隨後能乘勢成功升穿32005點，便可確認新一輪升浪，未來有望再挑戰歷史高位33515點；相反，如未能成功升穿31475點的話，期指便會繼續維持於29800至31500點的區間大幅上落，再待方向。

待突破後開Long Call

策略方面，昨天已開倉造即月Long Call的投資者，可續持有，並待期指升到31300至31400左右水平先行平倉止賺，再等待並執行下文的部署建議，止蝕位置暫可先設在收市價跌穿20天移動平均線。

而未有倉在手的投資者則可待成功突破31475點後，部署開即月價外600至800點的Long Call，目標先看32005點。