即巿股評 港股直擊 國際財經

美股昨晚延續周一強勢，三大指數中，納指跑贏道指及標普500指數，開市後迅即創新高，初段升越7644點，成功打破3月13日的7637點紀錄，為科技股寫下新的一頁。

今次美股的漲勢由反映小型股表現的羅素2000指數帶頭(該指數已於周一破頂)，然後擴散至標普500指數的科技板塊，這股升浪現正推動納指持續上揚。在強勢股FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google)帶領下，量度上漲與下跌股份數目差距的騰落指標(Advance-Decline Line)持續向好。納指年初迄今回報逾一成，其騰落指標目前已攀至2008年9月以來最高水平，科技股升勢頗全面，料續增添納指的上升動力。

股權回購(Buyback)、增派股息及活躍併購，一向被視為刺激股價的「魔法」。要令科技股愈升愈有，當然不能不提「回購魔法」。據CNBC報道，瑞銀策略師Keith Parker統計了年初至今的相關數據，發現美股的股息開支按年增長9%，回購金額則升至1600億美元，較2017年同期勁飆83%，其中包括蘋果公司年初宣布今年將動用1000億美元回購股份；此外，美市整體併購活動牽涉金額更猛增1.3倍。

若以板塊劃分，就能更清晰拆解何以科技板塊表現特別優異。

附【圖】可見，美國股市的回購活動主要集中在科技股，今年科企累計回購規模達2326億美元，為各大板塊之冠，是第二位醫療保健股回購總額620億美元的2.75倍，甚至比其他板塊的總和更多。

展望後市，過去美企大量囤積資金在海外，稅務改革後，「班資回朝」的吸引力大增，這些回流資金有多少務實地用於擴展業務不得而知，相信用來施展「魔法」更符合美國公司的作風。

瑞銀估計，若美企維持現有派息步伐，今年美股合計股息開支有望增至5000億美元，其餘有約7000億至8000億美元投入股權回購計劃；至於併購活動，金額或達1.3萬億美元。換言之，三大「魔法」預期涉資2.5萬億美元，有利進一步推高美股。

值得留意的是，在股權回購之中，大市值企業的角色較重要，單計市值最大的兩成企業，其回購規模已佔首季整體比重的72%。故此，如果股民希望押注獲「回購魔法」加持的企業，龍頭增長股便是焦點。

港股方面，恒生指數昨早高開11點後，一度倒跌101點，見30896點全日低位，其後反覆向好，午後最多漲190點，見31188點近兩周高位才受壓回落，最終收報31093點，升95點(0.31%)；主板成交金額1060.34億元；上升股份佔比48%。

技術走勢上，恒指連續兩天收市高於100天線，RSI亦突破50中軸，轉為強勢，若恒指未來數天企穩過去一年的成交密集區31100點水平，以及短線市寬(3天線高於18天線比率)重越中軸50%，便能確認重拾升勢，有機會挑戰2月至今徘徊區頂部31500點至31800點。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容