即巿股評 港股直擊

內地影業股正面對一場小風波，6月4日A股影視指數單日挫4.5%。事源上月一個叫崔永元的人在微博貼出一埋剛開機拍攝的電影《手機2》的相關合約，指控大導演馮小剛和多位演員。

當中崔永元指出，有演員簽兩分合同，一份1000萬元人民幣的公開合同，另一份是5000萬元人民幣的隱秘合同，即該演員一共可收6000萬元人民幣，但只按1000萬元人民幣報稅。「陰陽合同」的矛頭指向巨星范冰冰。

本來只是娛樂版新聞，不過到6月3日國家稅務局責成江蘇省等地稅務機關調查核實有關影視從業人員「陰陽合同」涉稅問題。至昨日《手機2》的投資者A股華誼兄弟(300027.SZ)甫開跌停，今日稍為回穩，升0.68%；本港的華誼騰訊(00419)當日亦受拖累急挫17.9%。

當然，涉事都是經驗豐富的老江湖，事件進一步發酵機會細。但事件除了一個央視過氣主持撩事鬥非和大明星們的一億幾千萬稅項外，也說明內地影業的金融操作手法。

今日內地《第一財經報》翻出華誼兄弟與馮小剛的交易，2015年11月華誼兄弟以10.5億元人民幣收購馮小剛持股99%的東陽美拉公司。東陽美拉當時資產淨值為負5500元人民幣，而華誼兄弟對其估值15億元人民幣。如此大膽假設來自東陽美拉手上的製作，包括：今次出事的《手機2》和《非誠勿擾3》等。

影業股賣點一向是內地中產化推動對娛樂需求。但問題在於，內地上映的電影票房，這部說10億，那部說8億，假設照單全收，卻又不見影業股業績交出亮麗增長或穩定派息。再者，這類公司收入和毛利率波動，資金流到製作費(包括製作人員收入)亦不需要股東批准，不穩因素相當高。

股份方面，院線股份比製作類股份是相對可靠，但選擇較少，A股的萬達(002739.SZ)仍停牌，本港有星美(00198)和IMAX中國(01970)，在EJFQ基本因素評分(F-score)的9分滿分中，前者3分，後者4分，算不上吸引。當中IMAX中國上市後僅風光不足半年，由高位60元回落，即使於今日收市26.3元水平進一步突破，上方35元水平蟹貨多，僅宜配合催化劑出現，作短線操作。

至於真的可買影業股，美國有家公司叫Netflix。

陳鎮強

信報投資研究部

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