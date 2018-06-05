港股直擊 即巿股評

隔晚美股繼續造好，納指收市創新高。港股連續3日造好後，今日於三萬一附近靠穩。大市成交額續過千億，但下跌股份比例較高。

恒指今早高開11點，開市後反覆升38點，及後受壓，曾挫101點，見30896點全日低，之後反覆回升，上午最多升55點，中午升48點，午後升幅擴大，曾升190點，見31188點近兩周高，尾段升幅又收窄。恒指收報31093點，升95點或0.3%，連升4日累飆1036點或3.4%。大市今日股份下跌比例為52%，上升股比例為48%。

全日成交額1060.34億元，較上日增加25億元。

國企指數收報12259點，升9點或0.1%。國指四日累計進賬490點或4.2%。

恒指即月期貨收市升164點或0.53%，報31063點，低水30點。

A股午後造好，滬指升0.74%；深成指升1.78%。兩市成交額約3707億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升24點，報24820。

藍籌股方面， 騰訊(00700)收報420元，為3月27日以來收市新高，升幅1.2%；平保(02318)升1%；國壽(02628)升0.9%；友邦(01299)升0.1%；舜宇(02382)升1.6%。相反，旺旺(00151)今早創逾3年半高，中午公布全年少賺6.62%，每股連特別息1.25美仙，共派2.15美仙，股價午後曾挫6%，收市挫半成。另外，滙控(00005)跌0.1%；交行(03328)跌0.9%；神華(01088)跌2.1%。

焦點板塊

內房股：內城多個城市樓市熾熱，板塊今日續爬升，華潤置地(01109)曾升5.1%，收市升3.4%；中海外(00688)升4.1%；碧桂園(02007)升3.3%；萬科(02202)升4.1%；龍湖(00960)升3%；世房(00813)升2.9%；新城發展(01030)5月合約銷售額增長86%，股價升5.9%；時代中國(01233)創新高，收市升2.9%。物業管理股亦造好，祈福生活(03686)創新高，收市升21.5%；中奧到家(01538)創逾兩年高，收市升22.9%；中海物業(02669)升4.6%；彩生活(01778)升5.4%；雅生活(03319)平上市高位，收市升2.5%；光大永年(03699)升3%。

能源股：隔晚紐約油價創近兩個月低，石油相關股受壓，高盛把中石化(00386)評級降至「中性」，目標價降至8.24元，股價曾挫3.6%，收市跌2.6%；中石油(00857)跌1.5%；中海油服(02883)跌0.9%；上石化(00338)跌2%；中石化冠德(00934)跌2.2%；海隆(01623)跌3.1%；華油能源(01251)挫4%。另外，內地降光伏發電補貼，光伏股連續第二日捱沽，里昂最新下調信義光能(00968)目標至3.5元，股價再跌1.5%；保利協鑫(03800)遭中金下調目標和評級，收市跌3.8%；熊貓綠能(00686)跌4.1%；隆基泰和智慧能源(01281)跌3.1%。相反，燃氣股尋頂，中國燃氣(00384)創新高，收市升3.5%；新奧能源(02688)創新高，收市升3.8%；中裕燃氣(03633)升2.8%；港華燃氣(01083)除息，收市升2%；華潤燃氣(01193)升1.5%。

醫藥股：三生製藥(01530)被股東中信產業基金沽售1.493億股，套現逾31億元，股價曾挫8%，收市跌5.6%，成交額達42.95億元。金斯瑞生物科技(01548)以每股26.5元配售股份，集資淨額23.68億元，股價挫6.1%，成交額36.95億元。其他醫藥股個別走，中生製藥(01177)跌0.3%；藥明生物(02269)跌0.3%；華潤醫藥(03320)跌1.6%。相反，石藥(01093)旗下「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」納入《中國上市藥品目錄集》，收市反覆升1.8%，報26元逾一周高。

濠賭股：花旗發表報告指，由於銀聯機拆除以及世界盃可能分流博彩資金，澳門娛樂場運營商的博彩收入很可能在6至7月份走軟。濠賭股普遍受壓，永利澳門(01128)挫4%；銀娛(00027)挫2.5%；美高梅中國(02282)跌2.7%；澳博(00880)急吐6%；新濠國際(00200)跌3%。

焦點股份

信利國際(00732)：逆市落鑊，曾升14.2%，見1.93元逾一個月高，收市升12.4%。集團公布，今年首5個月，未經審核綜合營業淨額約73.49億元，按年減少18.8%。單計5月，按年減少6.27%。瑞信發表報告，認為信利銷售或已見底。

五龍電動車(00729)：曾挫15.3%，收市跌12%，成交額6940萬元。集團公告，因為公司股價再下跌及其流動資金問題，主席兼大股東曹忠的部分持股昨日再遭經紀斬倉，其持股量由11.86%降至9.79%，不再為主要股東。另外，集團另一名董事苗振國的股份亦連環遭斬倉，最新持股量減少至8.59%。五龍動力(00378)亦挫5.3%。

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