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今日 13:38 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】教育股又跑出 宇華午後漲7%創新高

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教育股整固後又跑出，宇華教育(06169)午後暫時最多升6.9%，見6.21元創上市新高，現升6%，成交額4630萬元。

中教控股(00839)升3.8%；新高教(02001)升2.6%；睿見教育(06068)和楓葉教育(01317)升約2%。

半新股方面，中國新華教育(02779)升3%；澳洲成峰高教(01752)與廣西財經學院的合作項目，已得到中國教育部自2018年到2022年五年續期的評估批准，股價最新升4%。

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