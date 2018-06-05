即巿股評 港股直擊

隔晚歐美股升再升，納指更創收市新高，港股於昨日大升逾五百點，收復多條移動平均線後，今日再重上三萬一大關。恒指今早高開11點，開市後反覆升38點，見31036點近兩周高位後，一度跟內地股市曾挫101點，見30896點半日低位低。其後內地股市扭轉跌勢回升，港股亦隨之向上，最多升55點，見31053點半日高。恒指中午報31046點，升48點；國企指數報12238點，跌11點，略為跑輸。純以單日波幅計數，暫時高低位不足200點，實難以滿足單日波幅需求，以低位30896計算，上行400點至31200至31300水平，剛好係最近熊證重貨區，共有相對於超過2000張期指嘅熊證街貨。至於用半日高位計31053點下行四百點至30600點，牛證街貨少得可憐，炒埋一碟唔夠500張。一睇呢條數，短線大市再向上機會大，反而再升至31300水平，仍然喺二千點移動區間之內，大戶咁大隻熊掌，無理由食咗先再回頭呀。

今日重磅股普遍回升，只係內銀股有啲頭茸茸，而石油價則繼續逆市下跌偏軟，油價回落令三桶油走軟，中石化(00386)更遭大行下調評級及目標價，半日跌逾3%。內房股繼續反彈，單睇銷售數字，內房股實在唔失禮，加上上個月調整咗一段時間，近日再度發力，不妨留意萬科(02202)，雖然之前受寶能系減持，股價一直受壓，但連日回升並收復10日及20日平均線，有望進一步向上挑戰33元，有大行指目前係長線投資低吸機會，阿Man先唔睇咁長，短炒先睇33.5元，用番今朝低位30.55元做止蝕參考。

噚日阿Man先話擔心醫藥股雖然強勢，但始終已累積唔少升幅，唔排除成為提款機，話味未完，三生製藥(01530)有基金沽貨，由中信產業基金控制CS Sunshine Investment Ltd沽貨套現超過31億元，股價半日跌7.8%。至於金斯瑞生物科技(01548)以每股26.5元配售7500萬股，集資淨額23.68億元，股價半日挫6.3%。其他醫藥股普遍下跌，只有石藥(01093)反覆升0.2%。

阿爺下調光伏股補貼，重重打擊整個板塊，光伏股繼續捱沽，暫時仍未宜接飛刀，預期陸續有光伏股被大行調低目標價及評級，睇嚟呢個板塊有排受。反而物管股吸引資金入場，祈福生活(03686)連續第二日急升，阿Man就吼位彩生活(01778)，話晒相對其他物管股估值便宜有得諗，先博升穿前頂7.7元，再向8.5元出發。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)