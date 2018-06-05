港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數續造好，當中納指收市創新高。港股連升三日進賬近千點後，今早於50天線(約30982點)附近整固。

恒指今早高開11點，開市後反覆升38點，及後受壓，曾挫101點，見30896點半日低，之後反覆回升，中午收市前曾升55點，見31053點近兩周高。恒指中午收報31046點，升48點或0.2%，大市成交額520.42億元。

國企指數報12238點，跌11點或0.1%。

A股，滬指升0.23%；深成指升0.9%。

藍籌股方面， 騰訊(00700)升0.7%；平保(02318)升1.4%；國壽(02628)升1.5%；友邦(01299)升0.3%；舜宇(02382)升1.4%。相反，建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.5%；神華(01088)跌2.6%。

焦點板塊

石油相關股：隔晚紐約油價創近兩個月低，中石化(00386)曾挫3.5%，半日跌3.2%，高盛把中石化評級降至「中性」，目標價降至8.24元；中海油(00883)跌1.2%；中石油(00857)跌1.2%。另外，中海油服(02883)跌1.2%；上石化(00338)跌1.6%；中石化冠德(00934)跌2.2%；海隆(01623)跌3.1%；華油能源(01251)挫5.1%。

醫藥股：外電引述銷售文件顯示，由中信產業基金控制CS Sunshine Investment Ltd沽售三生製藥(01530)，套現逾31億元，股價半日挫7.8%，成交額達38.31億元。金斯瑞生物科技(01548)以每股26.5元配售7500萬股，集資淨額23.68億元，股價半日挫6.3%。其他醫藥股普遍受壓，中生製藥(01177)跌0.9%；藥明生物(02269)跌1.9%；華潤醫藥(03320)跌2.5%。石藥(01093)旗下「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」納入《中國上市藥品目錄集》，半日反覆升0.2%。

光伏股：內地降光伏發電補貼，光伏股連續第二日捱沽，信義光能(00968)半日再跌3.7%，里昂最新下調目標至3.5元；保利協鑫(03800)遭中金下調目標和評級，半日跌3.8%；熊貓綠能(00686)跌1.4%；隆基泰和智慧能源(01281)挫3%；興業太陽能(00750)跌1.8%。

焦點股份

信利國際(00732)：逆市落鑊，曾升14.2%，見1.93元逾一個月高，半日升11.8%，成交額4610萬元。集團公布，今年首5個月，未經審核綜合營業淨額約73.49億元，按年減少18.8%。單計5月，按年減少6.27%。

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