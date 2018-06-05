港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再度造好，納指更創收市高。港股今早突破上日高位，重上三萬一點。

恒指今早高開11點，開市後反覆升38點，見31036點近兩周高，及後受壓，曾挫101點，見30896點今早低。臨近中午收市反覆向好，最多曾漲55點，見31053點半日高。恒指中午報31046點，升48點或0.16%，成交額520.42億元。

國企指數報12238點，跌11點或0.09%。

藍籌股方面，內房股造好，華潤置地(01109)及中國海外(00688)分別升2.78%及3.14%; 騰訊(00700)升0.67%; 平保(02318)回升至50天線，漲1.4%; 油股偏軟，中石化(00386)遭高盛下調評級及目標價，半日跌3.21%; 中石油(00857)跌1.24%。

國內航線燃油附加費復徵，中資航空股走高。中國國航(00753)創逾兩周高，半日升2.23%; 另外，東航(00670)及南航(01055)分別漲3.91%及2.48%。

物業管理股受追捧，中奧到家(01538)見1.42元近兩年半高，今早大升14.41%; 祈福生活(03686)上日升逾1成後，今再抽升22.78%; 另外，中海物業(02669)及彩生活(01778)分別升4.91%及3.27%。

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