即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅269點。恒指收報30997點，升505點或1.66%，成交金額1035.34億元。國指收報 12249點，升229點或1.91%；上證收報3091點，升16點或0.52%。三項指數都向好，以國指表現較佳。

恒指以陽燭收市，在4個交易日內升近千點，收市水平更升穿100 SMA，創5月24日以來高位。MACD快慢線負差距收窄，市況改善。全日上升股份 929隻，下跌 644隻，整體市況偏好。

根據白宮聲明，商務部長羅斯等美國官員和中國方面代表上周末舉行會議，主要討論了有關「促進農產品和能源產品的供應」。特朗普說中國和加拿大的農業貿易壁壘不可接受，將「打破」美國農民面臨的貿易壁壘。

中國三部委聯合下發最嚴苛光伏政策，包括暫不安排全國普通光電站建設規模，更於6月後終止補貼所有分布式光伏項目，不設緩衝期。政府雷厲風行地出手，殺不少靠補貼維生的光伏板塊一個措手不及，消息利淡相關板塊。

特朗普在社交媒體表示，他擁有「絕對權利」來赦免自己，並稱任命特別檢察官穆勒違憲；在特朗普與穆勒之間的爭端或許最終將訴諸最高法院的時候。特朗普這個大膽說法，令整個事態的潛在後果變得更加意義重大。

在上述消息及科技行業併購的帶動下，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，但若未能上破5月23日高位31191.87點，指數或調頭回軟，至尾市才反彈。

個股介紹：

高鑫零售(06808)的主要業務為以「歐尚」及「大潤發」品牌於內地經營大賣場業務，以提供各種零售商品。

集團在2017財年錄得營業額1023億元(人民幣.下同)，增長1.9%；毛利246.74億元，增長2.9%；經營溢利 44.87億元，增長14%。

日前，集團旗下大潤發與合馬鮮生合作開發的新品牌盒小馬，在蘇州落地，經營面積僅為800平方米左右。盒小馬主要突出了蔬果、冷凍水產、肉類等生鮮品類，並針對周圍消費環境設置了體育用品專賣區。盒小馬並沒有保留堂食餐飲的賣點，而更像是融入盒馬新零售基因的大潤發精品超市，主要針對社區消費者的需求。

參考彭博數據，集團預測市盈率為 25.73倍，周息率 1.49%。股份上日收報9.8元，上望 11元，止損設於 9.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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