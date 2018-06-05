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今日 10:16 港股直擊 即巿股評

恒指突倒跌近百點 光伏股續捱沽

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隔晚美股三大指數集體收高，道指收升178點，報24813點；納指創收市新高，報7606點。港股三日累飆逾九百點後，今早甫開回吐。

恒指高開11點，報31009，隨即倒跌，暫時見最多跌75點，低見30922，之後反彈，曾升38點，報31036，在100天線(約30982點)爭持。截至10時12分，恒指跌幅擴大，最新跌95點，報30902。

國企指數跌71點，報12178。

上證指數報3085，跌5點。

藍籌股個別走，騰訊(00700)昨日回勇領漲大市，今早續堅挺，現升0.4%，報416.8元。

內險股造好，平保(02318)升近1%。

油價續回落，「三桶油」有沽壓，中石化(00386)跌2.8%；中海油(00883)亦跌近2%。

板塊方面，內地降光伏發電補貼，光伏股連續第二日捱沽，信義光能(00968)昨日急挫近一成半，最新再跌逾半成；保利協鑫(03800)亦插逾6%。

醫藥股有沽壓，金斯瑞(01548)折讓8%配股，今早一度挫7.3%，現跌7.1%，報26.75元。市傳三生製藥(01530)亦折讓配股，市前錄大手成交，涉資31.6億元，每股造21.15元，較上日收市價低6%，現跌6.7%，報21元。

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