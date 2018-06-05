港股直擊 即巿股評

金斯瑞生物科技(01548)低開6.9%，報26.8元近一個月低，市前成交額24.16億元。

公司公告，委任摩根大通及高盛為配售代理，擬以每股26.5元的價格配售7500萬股，相當於經認購擴大後已發行股本約4.09%。配股價比前收市價折讓8%。配售事項共集資23.85億元，所得淨額23.68億元，公司擬將所得款項淨額用作於中國、美國及歐洲建立CAR-T研發及生產設施；為人才計劃及CAR-T治療建立全球團隊等。

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