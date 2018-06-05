港股直擊 即巿股評

美股繼續造好，多隻重磅科技股破頂，騰訊(00700)昨日回勇領漲港股急升逾500點，短期料在100天線將31000點爭持機會較大。

隔晚美股三大指數集體收高，投資者暫時擺脫了全球貿易緊張局勢的影響，強勁的美國就業數據繼續提振投資者情緒。道指收升178點或0.72%，報24813點；納指收漲0.69%，報7606點，創收市新高；標普500指數收漲0.45%，報2746點。科技股攀升，亞馬遜、蘋果、Netflix、微軟齊創收市歷史新高。蘋果公司收漲0.84%，為史上首次在WWDC大會首日收漲。蘋果發布了iOS、watchOS、tvOS、macOS四大系統更新無硬件發布。上周末瑞銀決定將蘋果公司的股票目標價上調至210 美元，較現價有一成潛在升幅。

中美兩國在北京舉行的最新一輪談判於上周末結束。中國就中美經貿磋商發表聲明稱，6月2日至3日，中美團隊在北京就兩國經貿問題進行了磋商。雙方在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。但中國同時警告美國，如果華盛頓方面實施關稅和其他貿易措施，兩國在貿易和商業方面達成的任何協定都將無效。

由於本周處於6月12日至13日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前的噤聲期，故沒有聯儲局官員發言，外界普遍預計聯儲局將在該次會議上加息。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.01元，較本港上日收市升0.41元；騰訊(00700)ADR收報417.99元，升2.99元；國壽(02628)ADR收報22.48元，跌0.12元。油價續回落，「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報13.43元，跌0.17元；中石油(00857)ADR收報6.39元，跌8仙；中石化(00386)ADR收報7.58元，跌0.21元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.25元，升0.35元；聯通(00762)ADR收報10.84元，無升跌。

ADR港股比例指數報31028，較周一恒指收市升29點或0.1%。恒指昨日收報30997點，升505點或1.7%，為5月21日以來收市新高，連升三日累飆941點或3.1%。恒指一舉重上10天、20天和50天線，更升抵最上方的100天線阻力(約30981點)。市寬造好，股價高於50天線比率的中線市寬報49.2%，上升2.6個百分點，逼近上月21日高位49.5%。恒指14天RSI升穿50中軸報54.4，恒指短期重要阻力參考5月高位31592點水平。

焦點板塊

內房股：為昨日表現最好的板塊之一，今日可多加留意。萬科(02202)公布5月合同銷售金額428.8億元人民幣，按年增19.5%，新城發展(01030)5月實現合約銷售金額按年增長86.4%；首5個月累計合同銷售金額按年增長63.2%。時代中國(01233)首5個月合同銷售金額按年上升六成九；5月份合同銷售按年上升八成二。

焦點股份

金斯瑞生物科技(01548)：計劃以先舊後新方式配股，根據銷售文件指出，將配售1500萬股舊股，及最多合共7500萬股新股，集資19.88億至24.89億元。每股認購價26.5元至27.65元，較該股昨日收市價28.8元，折讓4%至7.99%。公司擬將所得款項淨額用作於中國、美國及歐洲建立CAR-T研發及生產設施；為人才計劃及CAR-T治療建立全球團隊等。

澳洲成峰高教(01752):宣布與廣西財經學院的合作項目，已得到中國教育部自2018年到2022年五年續期的評估批准，認為項目續期將提升其在中國的參與度與招生能力。澳洲成峰昨日大幅回升，收市報0.75元，升0.12元或19%。

信利國際(00732)：公布今年首5個月，未經審核綜合營業淨額約73.49億元，按年減少18.8%。