即巿股評 港股直擊

本欄昨天講到，俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問北韓，估計會令「特金會」進程增添變數，老徐並猜測，俄羅斯選擇在美朝峰會接近「瓜熟蒂落」時刻突然亮相，或許是讓中國可以更全力應付美國近期在經濟及軍事兩方面的挑釁。

首先在經濟方面：美國在商務部長羅斯(Wilbur Ross)率團啓程訪華進行第三輪貿易談判前夕，白宮宣布將對總值500億美元的中國進口商品加徵25%關稅，其中包括「中國製造2025」計劃（中國國務院2015年5月頒布的「製造強國」戰略）的相關產品，徵稅清單將於6月15日公布。可見美國的500億美元加徵關稅措施是抽中國晉身製造業強國後腿的強烈針對性。

白宮同時宣布，美國準備對中國實施具體的投資限制，對於與收購工業重要技術有關的中國個人以及實體執行出口管制，清單將在6月30日公布。而國務院副總理劉鶴與羅斯代表團於6月3日結束兩日的會談後，新華社引述中方的聲明表示，雙方就落實5月在華盛頓達成的共識(框架協議)取得積極且具體進展，相關細節有待雙方最終確認。不過，中方警告，若美國執意採取對華貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。且看美國是否「如期」在6月15日公布加徴500億美元中國進口商品關稅清單。

軍事方面：路透社引述中國國防部5月27日發布簡短聲明指出，美國兩艘軍艦「未經中國政府允許，擅自進入中國西沙群島領海」，嚴重侵犯中國主權，中國已派艦機予以警告驅離。更值得注意的是，美國國防部長馬蒂斯5月31日在「太平洋司令部」改名為「印太司令部」的發言指出，印太有很多「帶」及很多「路」，美國將持續加強以自由和開放為基礎的國際秩序。6月2日，馬蒂斯在新加坡的香格里拉亞洲安全論壇時更直斥中國在南海加強軍事建設，包括在海上航道部署尖端武器，五角大樓（美國國防部所在地）將在南海問題上與中國展開大力競爭。雖然馬蒂斯亦表示，美國在可能的時候仍會與中國（在南海問題）進行合作，但亞太司令部的改名，反映美國已展開對中國拉近距離進行海路軍事監察以至干擾的長期性的行動，可信在未來一段日子，中美在南海問題將時常出現不同程度的爭議。

然而，老徐依然深信，中美雙方在貿易爭拗上都會致力避免出現「傷筋動骨」的結果，更何況比貿易戰嚴重不止百千倍的軍事衝突，因此無論在貿易或者南海問題的口舌交鋒，老徐一律當作是投資的「雜音」。而有效隔除雜音的工具之一是EJFQ指標，例如反映強勢股買盤的強勢股指數以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，近日都徘徊在買盤不強、沽壓不大的水平，加上本欄5月29日提到的恒指進入TrendWatch「整固型」下降通道，代表恒指短線不易出現向上或向下的突破。老徐昨天就趁恒指大幅高開，沽出即月行使價31000點(下降通道頂附近水平)的期指call，配合手上仍持有的30000點short put（見昨天本欄），建立一個Short Strangle倉。

老徐