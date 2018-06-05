即巿股評 港股直擊

去年下半年至今年年初期間，港股處於牛市格局，個別重磅股份接連破頂創新高，主要包括騰訊(00700)及平保(02318)。市場目光聚焦在這些大藍籌身上，同時輪證市場的資金亦集中流入騰訊及平保的產品，相比之下流入恒指相關產品的資金則未算突出。

指數牛熊證轉趨活躍

不過，情況之後有變，大市在二月起轉趨波動反覆，數個月以來呈一個上落市格局。個股方面無一個明顯的方向或投資主題，而影響港股走勢的因素亦是一些比較宏觀的消息，例如中美貿易紛爭、美韓政治局勢、國際油價、美國利率走勢及港元滙價等相關因素，這些因素對個別股票的關聯性相對較低。因此，我們觀察到投資者轉向至恒指相關產品作部署，而當中以恒指牛熊證的需求上升尤其明顯。從下圖中可觀察到，去年下半年市場淨買入的恒指牛熊證的數量，由每個月大約相對一萬多張的期指對沖張數，升至今年上半年每個月淨買入超過兩萬多張期指對沖張數，可見今年流入恒指牛熊證的資金較去年牛市的時候為多。

資料來源：DbPower Ltd 智珠財經網，截至2018年5月31日

該如何選擇恒指牛熊證

投資者如希望以恒指牛熊證部署大市反升跌，那麼該如何選擇合適自己的恒指牛熊證呢？我們嘗試從即市操作的投資者以及持倉過夜的投資者分別說明。即市投資者一般比較緊貼市況，對恒指的變化比較敏感，亦比較容易對市況變化作出即時的反應，可以選擇一些較貼價的牛熊證，比如收回價距離恒指現貨水平約300點的產品。這類產品雖然收回風險較高，但槓桿亦會較高，比較適合作即市部署。而持倉過夜的投資者則需特別留意裂口風險，由於近日影響大市走勢的因素比較宏觀，這些因素亦常在香港時間晚上才會出現較明顯的變化，所以會較易影響到翌日港股開市時的走勢，容易出現裂口高開或低開的情況，所以持倉過夜的投資者宜留意一些收回價距離恒指現貨較遠的產品，以減低裂口出現而被強制收回的風險。

在選擇產品的時候，不論是那一類的投資者，在相同收回價之下，都應該選擇槓桿較高的產品，這樣可以在相同收回風險的情況下，能爭取較佳的潛在回報。以本週一數據，收回價31,250點的恒指熊證為例，市場上相同收回價的產品共有3隻，當中64020槓桿最高，表示此產品能更有效捕捉指數的走勢。另一方面，投資者如考慮持倉過夜，以上述的建議則可考慮收回價較遠的產品，例如收回價31,600點，距離恒指超過600點的58962，是5隻相同收回價的產品之中槓桿最高。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/