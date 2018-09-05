即巿股評 港股直擊 國際財經

意大利政局動盪上周出現曙光，由五星運動黨及北方聯盟推舉的法律學者孔特(Giuseppe Conte)，終獲總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)任命為新政府的總理，財長則由經濟學教授特里亞(Giovanni Tria)出任，特里亞傾向支持意國留在歐羅區，紓緩了歐盟解體的憂慮，市場風險胃納總算回復少許。

相比早前「疑歐派」財長人選薩沃納(Paolo Savona)，特里亞沒有主張意大利「脫歐」，但亦表明期望意國加大公共開支，他提倡的歐盟財政改革恐怕仍會令歐盟其他國家高官非常頭痛。

歐洲政局困擾稍為緩和，但不代表環球市場能夠好轉，事關美國總統特朗普已急不及待「出招」，突然宣布落實向歐盟、加拿大和墨西哥加徵鋼鐵及鋁關稅，而受影響國家亦明言會採取報復行動，加上中美商貿談判未見進展，再使國際貿易形勢忽然緊張起來。

這些紛至沓來的外圍消息把港股舞高弄低，恒生指數5月埋單雖只微跌1.1%，但月內高低位差距卻由4月的1500餘點，擴闊至1800點。展望6月，美國聯儲局及歐洲央行議息將決定環球流動性的「收水」規模；同時，「特金會」的進程及成果、油組與其他產油國會議或洽商增產，以及多國貿易戰的變數難料，本月金融市場的波動性不容小覷。

與政治方面的不明朗因素相比，世界經濟的表現則明朗得多，【右圖】可見，花旗歐羅區、日本和新興市場經濟驚喜指數皆持續走低，並先後挫至負值，意味相關地區的整體經濟數據表現普遍遜於預期，拖累花旗環球經濟驚喜指數也回落，唯獨美國的指數仍錄正數，反映美國經濟比市場預測為佳。

以上周五公布的美國就業報告為例，5月非農職位新增22.3萬個，遠高於市場估計的19萬個，失業率和就業不足率進一步降至3.8%和7.6%，平均時薪按年增幅則由2.6%升至2.7%，為投資者帶來驚喜。

目前，美國經濟一枝獨秀，聯儲局勢將加快「收水」步伐，而稅改讓美企調回囤積於海外資金的誘因大增，美滙指數若在整固後向上突破，全球資產價格很可能大洗牌。

港股方面，恒指昨天高開343點後反覆向上，最多飆520點，高見31012點，收報30997點，大漲505點(1.66%)，成功收復20天線(30760點)及100天線(30981點)；主板成交金額1035.3億元，上升股份佔59%。

恒指5月15日失守31500點後反覆走低，一度插穿30000點，3個星期內最大跌幅達到5.2%，但2月以來徘徊區底部發揮支持力，現已反彈至徘徊區中軸以上；不過，上文提及外圍變數眾多，港股素有「國際ATM提款機」之稱，資金流動特別快，恒指如要確認轉強勢，未來數天須守穩30800點，以及短線市寬(3天線高於18天線比率)宜重越中軸50%，則6月份大市才有進一步上升空間。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容