首創環境(03989)公布，旗下全資附屬收購永濟市華信達清潔能源80%股權，分階段以現金代價6040.91萬元(人民幣．下同)支付。
永濟市華信達清潔能源經營範圍主要為籌建生活垃圾、固體廢棄物、焚燒發電項目，以及開發污水與污泥項目。持有《永濟市垃圾焚燒發電BOT項目特許經營權合同》，將負責營運山西省永濟市垃圾焚燒發電項目。
上述垃圾焚燒發電項目位於山西省運城市、臨猗縣與永濟市交界處，原設計規模每天500噸，技改造後為每天600噸，總投資約2.7億元，特許經營期30年。
首創環境(03989)公布，旗下全資附屬收購永濟市華信達清潔能源80%股權，分階段以現金代價6040.91萬元(人民幣．下同)支付。
永濟市華信達清潔能源經營範圍主要為籌建生活垃圾、固體廢棄物、焚燒發電項目，以及開發污水與污泥項目。持有《永濟市垃圾焚燒發電BOT項目特許經營權合同》，將負責營運山西省永濟市垃圾焚燒發電項目。
上述垃圾焚燒發電項目位於山西省運城市、臨猗縣與永濟市交界處，原設計規模每天500噸，技改造後為每天600噸，總投資約2.7億元，特許經營期30年。
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