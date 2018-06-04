港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚造好，其中納指急升1.5%。港股連升兩日後，今日進一步向上，恒指重上主要平均線，收市見兩周高。

恒指今早高開343點，開市後升幅曾收窄至250點，見30743點全日低，其後升幅擴大，上午最多升444點，重上10天、20天和50天線，中午升397點，午後突破上午高位，進一步收復上方100天線(約30981點)，更一度升返三萬一水平，最多升520點，見31012點全日高。恒指收報30997點，升505點或1.7%，為5月21日以來收市新高，連升三日累飆941點或3.1%。大市今日上升股份比例為59%，下跌股比例為41%。

全日成交額1035.34億元，較上日減少約171.79億元或14.2%。

國企指數收報12249點，升229點或1.9%。國指三日升480點或4.1%。

恒指即月期貨收市升504點或1.66%，報30899點，低水99點。

A股高收，滬指升0.52%；深成指升0.34%。兩市成交額約3457億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升102點，報24731。

藍籌金融股方面，建行(00939)升2.4%；友邦(01299)升1.4%；中行(03988)升1.5%；平保(02318)升1.7%；滙控(00005)升0.9%。另外，騰訊(00700)升2.7%，報415元，為4月11日以來收市高；吉利(00175)升4.5%；中移動(00941)升1.9%。相反，華潤電力(00836)跌1.1%；舜宇(02382)跌0.2%。國際油價連跌兩周，中海油(00883)跌0.7%；中石油(00857)跌0.2%。

焦點板塊

內房股：近期內地樓市氣氛轉趨熾熱，多個城市採取購房「搖號」措施應對庫存告急。內房股今早跑出，碧桂園(02007)升半成；融創中國(01918)升5.9%；中海外(00688)升3.2%；華潤置地(01109)升3.6%；恒大(03333)升3.9%；世房(00813)升5.3%；合景泰富(01813)飆升9.2%；新城發展(01030)獲主席增持，股價升7%；龍光(03380)升6.5%；雅居樂(03383)升7.4%；正榮地產(06158)獲納入深市「港股通」，股價飆13.8%。

指數換馬股：石藥(01093)今日正式晉身藍籌，股價曾升3.4%，收市升3.2%，成交額19.74億元；聯想集團(00992)遭剔出，股價升0.7%，成交額4.66億元。國指方面，中國華融(02799)晉身成分股，股價升1.5%，成交額3.3億元；中車時代(03898)遭剔出，股價跌0.4%，成交額1.12億元。

醫藥股：藥明生物(02269)午後曾升6.6%，見96.6元創新高，收市升5.4%，成交額10.33億元；中國生物製藥(01177)今日進行多項除淨，股價曾升5.2%，收市升1.8%。另外，綠葉(02186)升2.4%；石四藥(02005)升8%；中國中藥(00570)除息，收市升4.8%；神威藥業(02877)除息，收市升2.5%；恒大健康(00708)升7.7%。半新股方面，平安好醫生(01833)升3%；愛康醫療(01789)飆15.4%。細股方面，三愛健康(01889)連日炒高，收市升34.7%；勵晶太平洋(00575)升兩成。

新能源股：光伏股逆市急挫，信義光能(00968)曾挫兩成，收市挫14.7%，成交額5.11億元；保利協鑫能源(03800)挫9.2%；協鑫新能源(00451)挫13.1%；北控清潔能源(01250)跌8.9%；福萊特玻璃(06865)急挫21%；興業太陽能(00750)跌4.8%；熊貓綠能(0(00686)挫8.8%。國家發改委、財政部和國家能源局聯合發通知，要求根據行業發展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模；同時加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度。其他新能源股方面，金風科技(02208)挫12.8%；順風清潔能源(01165)挫7.1%；華能新能源(00958)跌3%。

焦點股份

人保(01339)：股價跑出，曾升一成，見4.08元逾兩個半月高，收市升8.9%，成交額5.15億元。中證監網站顯示，將於明天(5日)召開發行審核委員會會議，當中包括人保。

莊勝百貨(00758)：今日復牌，曾飆45.6%，見1.15元，收市升16.5%，成交額9310萬元。集團主席周建和擬出售已發行股本66.75%新華聯國際，代價約4.34億元，相當於每股0.6217元。同時，該公司擬發行本金額1億元的可換股債券予新華聯國際，可按每股0.6217元轉換為1.61億股。

華誼騰訊娛樂(00419)：上周五(1日)高見0.6元，升至4個月高，股價今日急回，曾挫24.1%，見0.425元逾一周低，收市跌17.9%，成交額增至1.88億元。

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