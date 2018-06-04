即巿股評 港股直擊

上星期嘅負面消息，一吓子又消失得無影無踪，本來以為胎死腹中嘅特金會，應可如期舉行；意大利政局不穩，暫時已見緩和，未去到要重新大選，所謂歐債危機，市場暫時話睇佢唔倒；至於中美貿易談判再展開，中興通訊(00763)又傳獲解禁，科技股暫鬆一口氣；至於美國對楓葉國、歐盟同墨西哥徵收鐵鋁關稅，對方向世貿投訴並指要報復，但市場震盪一日後，又係當無事發生。再加上上周五美國公布就業數據理想，歐美股市回升，港股喺當時夜期跟ADR已行先一步，今日高開收復多條平均線，暫時喺三萬一前稍作停步。

恒指今早高開343點，雖然曾略為回吐見過30743點半日低位，但其後升幅再度擴大擴大，半日最多升444點，見30937點，重上10日(30643)、20日(30754)和50日報30579)線，但100日線(30979點)前遇阻力，暫時高位橫行整固。恒指中午報30889點，升397點；國企指數報12179點，升159點。

中資金融股做好，內銀股連彈三日，扭轉之前向下探底弱勢，但目前仍屬反彈，未算得上回復強勢，但買盤動力增強，應該係之前有關MSCI換馬沽盤結束，令內銀股鬆一口氣。內險股亦見資金追捧，有消息指中證監短期內將審核人保集團(01339)回歸A股上市申請，刺激股價半日升7%，A股未有耐上市先興奮，帶動整個內險板塊做好。

至於騰訊(00700)半日升1.7%，但高開413元見過413.4元高位後又見回吐，日線圖開出兩枝陽燭後，今日又裂口見陰燭，股價唔重上420元都係陰氣比較重，可能維持有波幅，冇升幅格局。反而見中移動(00941)半日升1.7%，跟友邦(01229)同騰訊錄得同樣升幅有啲戒心，一向中國移動都係藍燈籠，仲到佢通常個市唔倒嘔都要抖，喺大市未上破100日線(30979)並企穩其上，而大市又喺短短三個交易日反彈近千點之際，阿Man唔建議喺現水平追貨，維持上落市區間移動睇法不變，29800點至31500點，要買貨係三萬樓下先低吸博反彈，三萬一樓上就高沽減磅，家陣又啱啱去番中間位置，再追貨值博率大減。

上個五窮月確係唔太窮，雖然成個月整體下跌，但跌幅尚算溫和，預期六絕月亦唔會太絕，不過反覆震盪之勢不減，尤其今個月有花旗議息結果，市場將聚焦聯儲局對於下半年息口路徑嘅提示。除咗議息之外，歐洲政局暫似緩和，但仍暗存隱憂，即使歐債危機並非一觸即發，但債務問題唔代表唔存在。至於國際貿易磨擦未停，中美貿易談判有待解決，預計六絕月即使唔係太絕，仍難走出框框見突破。加上傳統世界杯舉行期間，成交將偏靜，大市上升需靠成交支撐，成交維持呆滯，大市都係繼續有波幅，冇升幅。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)