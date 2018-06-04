港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，當中納指升1.5%。港股連升兩日後，今早進一步收復多條平均線。

恒指今早高開343點，開市後升幅曾收窄至343點，見30743點半日低，其後升幅擴大，上午最多升444點，見30937點，重上10天、20天和50天線，逼近上方100天線(約30979點)。恒指中午收報30889點，升397點或1.3%，大市成交額532.59億元。

國企指數報12179點，升159點或1.3%。

A股靠穩，滬指升0.22%；深成指升0.25%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.8%；友邦(01299)升1.4%；吉利(00175)升4.5%；中移動(00941)升1.7%。相反，國際油價連跌兩周，中海油(00883)跌1.2%；中石油(00857)跌0.9%。

焦點板塊

內房股：近期內地樓市氣氛轉趨熾熱，多個城市採取購房「搖號」措施應對庫存告急。內房股今早跑出，碧桂園(02007)升4.5%；融創中國(01918)半日升5.2%；中海外(00688)升3.2%；華潤置地(01109)升3.1%；世房(00813)升5.1%；合景泰富(01813)升4.2%；新城發展(01030)獲主席增持，半日升7%；雅居樂(03383)升6%；正榮地產(06158)獲納入深市「港股通」，半日飆14.05%。

醫藥股：石藥(01093)晉身藍籌，曾升3.4%，半日升2.6%，成交額15.65億元；藥明生物(02269)曾升5.4%，見95.5元創新高，半日升4.5%；中國生物製藥(01177)今日進行多項除淨，半日升4.1%。另外，綠葉(02186)升2.6%；石四藥(02005)升3.8%；中國中藥(00570)除息，半日升2.9%；神威藥業(02877)除息，半日升3.2%；恒大健康(00708)升3.5%。半新股方面，平安好醫生(01833)升3.1%；愛康醫療(01789)飆15%。

新能源股：光伏股逆市急挫，信義光能(00968)曾挫兩成，半日挫11.3%；保利協鑫能源(03800)挫6.9%；協鑫新能源(00451)跌9.5%；北控清潔能源(01250)挫10.6%。國家發改委、財政部和國家能源局聯合發通知，要求根據行業發展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模；同時加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度。其他新能源股方面，金風科技(02208)挫13.8%；順風清潔能源(01165)跌5.4%；華能新能源(00958)跌2.7%。

焦點股份

人保(01339)：今早跑出，暫時最多升7.5%，見3.99元逾兩個月高，半日升7%，成交額2.48億元。中證監網站顯示，將於明天(5日)召開發行審核委員會會議，當中包括人保。

美圖公司(01357)：今早曾跌4.7%，半日跌2%。創始人兼首席執行官吳欣鴻，於周六公開發出致歉信，稱「美拍上出現了不符合社會主義核心價值觀的內容和現象」，集團主動對美拍熱門頻道內容停止更新30天、直播頻道內容停止更新15天、Android與iOS應用商店下架30天，下線並關閉美拍「校園」頻道。美圖又表示，近期會全面完善內容審核機制，杜絕不利於未成年人的內容，在平台上的傳播，亦會嚴格關閉未成年人用戶的直播權限。

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