港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，港股連升兩日後，今早進一步收復多條平均線，向上挑戰三萬一關。

恒指今早高開343點，開市後升幅曾收窄至343點，見30743點今早低，其後升幅擴大，半日最多升444點，見30937點，重上10天、20天和50天線，逼近上方100天線(約30979點)。恒指中午報30889點，升397點或1.30%，大市成交額532.59億元。

國企指數報12179點，升159點或1.33%。

藍籌股方面，新貴石藥(01093)報捷，漲2.6%; 吉利(00175)反彈近5%; 騰訊(00700)裂口高開，半日升1.8%; 建行(00939)重上8元，漲1.6%。

內險股造好，中證監將於明日審核人保集團(01339)回A股上市申請，股份今早急升7%; 中國太平(00966)創兩周高，漲2.5%; 另外，中國財險(02328)及中國人壽(02628)分別升2.9%及2.5%。

內房股受追捧，正榮地產(06158)獲調入「深港通」下的「港股通」的股票名單，半日飆14.05%; 雅居樂(03383)曾見16.0元逾1周高，今早升5.98%; 中國奧園(03883)及融創中國(01918)分別升4.83%及5.23%。

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