港股直擊 即巿股評

雖則上個星期五(6月1日)已經叫做開始咗個6月，但今朝開市恒指裂口升逾300點，先將5月初築起短嘅「下降軌」升穿咗，一彈之下，10、20同50天線(30645點、30755點、30580點)全部都收復番，就唯獨是爭條100天線(30980點)。承如上個星期五喺【輪證贏家】所講，上星期五睇恒指牛熊證街貨圖時，上方最貼價嘅熊證30600至30699點呢度有過千張街貨留守，其實只要恒指un返上去保歷加通道中軸嘅話，就已經可以食得到呢堆重貨熊證。依家9點48分，恒指最低做過30743點，齋計個低位都高位條保歷加通道中軸，30600至30699點又點會有得剩？

咁依家又剩返啲乜呢？截至9點53分止，恒指最高做過30932點，換言之依家恒指最貼嘅街貨就係30900至30999點，而呢度就有787張期指守住，計一計數，今日大戶已經食咗1900張期指落肚，多就唔係話好多，反正都只係月初，仲有時間嘅。至於下方嘅牛證，最貼價嘅就係29900至29999點，而呢度就有844張期指，但同現價(10點2分報30889點)比，要大市無厘頭掉頭下行989點先可以食到呢一批街貨，當然輪商會再出啲貼價啲嘅證比市場去買，假設個市嘅點數無乜非常大變化嘅話，如是者牛證街貨就會同個市近一啲。

依家10點18分，恒指暫時睇呈「十字星」，咁早出現粒「十字星」就無乜用嘅，事關上方30900至30999點嗰787張期指，就等於一舊肉喺獅子嘅嘴邊一樣，恒指牛(60726)，收回價29900點，同現價有逾900點差距，(60726)喺同樣的收回價牛證中槓桿最高嘅一隻。一如以往，吼恒指5分鐘圖見超賣先至將隻牛證送落場，小注好啦。

戰友Jack今朝同我講話佢太太(咪就係戰友太太囉)整咗個愛心飯盒比佢帶飯，well，小妹出嚟做嘢咁耐都無飯帶過；不過重點係戰友Jack話呢個飯盒有一少部分係屬於我，因為戰友太太整多一少份比我試，搞到我家吓咩都唔想做，戰友Jack，你叮飯記得話我知呀！哈哈！多謝戰友太太；然後隔離team拔爺請我食泰國買返嚟嘅紫菜。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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