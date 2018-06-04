即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開後走勢反覆，全日波幅217點。恒指收報30492點，升24點或0.08%，成交金額1207億元。國指收報12020點，升41點或0.35%；上證收報3075點，跌20點或0.66%。港股走勢優於A股。

恒指以陰燭「吊頸」收市，最高升至30581點，未能上破50 SMA。MACD快慢線負差距收窄，市況改善。全日上升股份736隻，下跌861隻，整體市況略弱。

中國央行擴大了中期借貸便利(MLF)的擔保品範圍，增加了與小微企業融資和綠色經濟相關的債務工具。中國央行公布5月底MLF餘額4.017萬億元人民幣，抵押補充貸款餘額3.1247萬億元人民幣，常備借貸便利餘額為227.6億元人民幣。

中國就6月2日至3日中美經貿磋商發表的聲明稱，如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。但正所謂「一波未平，一波又起」，正當中美貿易關係有望緩和之際，七國集團(G-7)財長會議罕見地譴責G-7最大成員國美國，稱特朗普的貿易措施可能破壞對全球經濟的信心。德國經濟部長Altmaier表示，歐盟將在兩周內對美國關稅作出反應；歐盟可能會與墨西哥和加拿大聯手回應美國關稅。事件令全球再次陷入貿易戰的陰霾。

美國5月新增非農就業人數達到22.3萬，優於預期；失業率降至3.8%，追平近50年低點；平均時薪同比上升2.7%，超過預期。上周五美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破20 SMA(約30706)，指數或會掉頭回軟，尾市或反彈，但波動性也增加。

個股介紹：

粵海投資(00270)的主要業務為從事水資源；物業投資及發展；百貨營運、酒店持有、營運及管理；能源項目投資；以及道路及橋樑之業務。

集團日前以人民幣12億元收購粵海置地(00124)間接全資附屬公司收購廣東粵海房地產開發全部股權，廣東粵海房地產開發主要從事物業發展、項目投資、物業發展諮詢、企業管理諮詢及投資諮詢，持有國廣州市越秀區的珠光路項目，以及廣州市荔灣區寶華軒項目。收購符合集團於中國內地一線城市尋找物業投資及開發項目機會的發展策略。

另方面，近日香港天氣炎熱，料對食水需求上升，有望帶動集團業務。

參考彭博數據，集團預測市盈率為18.26倍，周息率4.02%。股份上日收報13.88元，上望15元，止損設於 13.22元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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