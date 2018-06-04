港股直擊 即巿股評

外圍股市造好，美國科技股跑贏，今日有望帶動騰訊(00700)回勇，領漲大市，令恒指重上主要平均線之上。

歐美股市上周五集體造好，意大利和西班牙股市急升，因這兩個國家都已組建了新政府，政治危機趨向緩和。美國經濟數據強勁，「特金會」如期舉行，美股收市升219點或0.9%，報24635點；科技股領漲，納指升1.5%，報7554點；標普500指數收漲1.1%，報2734點。全個星期，道指跌0.5%，納指升1.6%，標普500指數漲0.5%。蘋果、Facebook、亞馬遜、Netflix、微軟均創收市新高。

美國5月份非農就業人口增加22.3萬，遠超預期。5月失業率下降至3.8%，預期3.9%，跌至18年來最低；平均時薪同比上升2.7%；預測升2.6%。另外，美國5月ISM製造業指數為58.7，預期58.2。強勁的非農數據令聯儲局加快加息步伐預期升溫。

不過，全球貿易局勢依然是市場關注焦點，在美國周四宣布強徵鋼鋁關稅後，歐盟決定於6月1日將美國此舉訴諸世貿組織爭端解決機制，加拿大政府宣布對總價值約合128億美元的進口美國商品徵收報復性關稅，措施將於7月1日生效。墨西哥也將對來自美國的多種產品實施同樣規模的對等措施，在美國政府停止針對鋼鋁產品徵收高關稅之前，墨西哥的上述反制措施將持續有效。

紐約期油收跌1.9%，每桶報65.74美元，全周跌3.1%，連跌兩周。美國原油產量持續提高，以及油組減產計劃的不確定性使油價創4月份以來的最低收市價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價升多過跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.52元，較本港上日收市升0.57元；騰訊(00700)ADR收報410.47元，升6.47元；國壽(02628)ADR收報22.09元，升4仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.49元，跌0.21元；中石油(00857)ADR收報6.46元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報7.62元，跌7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71元，升0.45元；聯通(00762)ADR收報10.69元，升5仙。

ADR港股比例指數報30695，較上周五恒指升201點或0.66%。恒指上周五收報30492點，升24點，連跌3周累失629點或2%。市寬則回軟，股價高於50天線比率的中線市寬報46.6%，下跌1個百分點。日本股市今早顯著造好，恒指今早有望高開兩百點，短期阻力參考20天線約30734點附近。A股方面，上周五「入摩」首日回吐，上證指數跌20點或0.66%，報3075點；深成指更挫1.2%。多數機構認為，A股階段性底部已經築成，未來將迎反彈行情。不過招商證券認為短期或有世界盃「魔咒」現象，即世界盃期間A股表現較差；另外6月份將迎來限售解禁小高峰，股市流動性容易受壓。

焦點股份

美圖(01357)：創始人兼CEO吳欣鴻，於周六公開發出致歉信，稱「美拍上出現了不符合社會主義核心價值觀的內容和現象」，並決定於當天開始，主動對美拍熱門頻道內容停止更新30天、直播頻道內容停止更新15天、Android與iOS應用商店下架30天，下線並關閉美拍「校園」頻道。美圖又表示，近期會全面完善內容審核機制，杜絕不利於未成年人的內容，在平台上的傳播，亦會嚴格關閉未成年人用戶的直播權限。留意今日股價表現。

中國奧園(03883)公布5月銷售數據，實現未經審核合同銷售金額約75.01億元人民幣，按年增長約1.85倍。

新城發展(01030)：獲公司控股股東、董事及主席王振華知會，其於5月30日至6月1日期間於公開市場增持合共166萬股公司普通股股份，平均價格約每股6.2068元。

卓珈控股(08358)公布，已向聯交所遞交轉主板上市的正式申請。