即巿股評 港股直擊

朝鮮半島政治形勢或者應該說美朝兩國領袖歷史性會面(「特金會」)瞬間峰迴路轉的「劇情」好像傳染給歐洲。5月29日《信報》報道，歐羅區第三大經濟體意大利，更陷入憲政危機，總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)否決由候任總理孔特(Giuseppe Conte)提名的疑歐派人物薩沃納(Paolo Savona)出任財長，孔特決定放棄組閣，意大利可能需要在8月重新舉行大選。

6月1日，本港傳媒報道，孔特宣誓就任意大利總理，新內閣財長由曾經批評歐盟但不主張意大利退出歐羅區的特里亞(Giovanni Tria)擔任，至於日前遭總統馬塔雷亞否決財長任命的薩沃納，則改為出任歐洲事務部長，一場持續了3個月的政治僵局甚至可能演變成為憲政危機，短短3日就圓滿解決。

多虧意大利這場政治風波被炒作成可能演變為另一次「脫歐」危機，歐、美股市在孔特宣布放棄組閣消息傳出當日(5月29日)都顯著下跌，恒指則早在歐洲開市前已率先跌了308點或1%；翌日即月期指期權結算，恒指更裂口急挫428點或1.4%，以30056的逾三周最低水平收市，老徐睇淡5月恒指的short行價30000萬點call，以及long行使價29800點put倉位(見5月8日「搏拳實錄」《股神拆局 唔信十足都要信七成》)，得以全身而退；至於另外兩張沽6月份行使價30000點而仍未平倉的期指put，則有合共約450點賬面利潤。

更值得慶幸的是，意大利政局對港股的影響遠比不上「特金會」般貼身，在美國和北韓都有高級官員互訪商討「特金會」具體事宜、華府甚至早已派遣小團隊到新加坡籌備峰會工作的刺激，恒指未待意大利政治局勢出現轉機已明顯反彈，上周五收報30492點，較周三收市水平高436點或1.45%，老徐的short put賬面利潤亦水漲船高，增至約1000點期權金有多。

然而，老徐上星期已講到，「特金會」消息不宜跟得太貼(見5月28日「搏拳實錄」《跟得太貼就輸了 》)，目前看來已「打風都打唔甩」的美朝領袖6月12日的新加坡峰會，仍不能排除會出現「變卦」。況且更值得關注的是，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)「突然」應邀於5月31日飛抵北韓訪問，並獲得金正恩的接見，老徐早就在本欄講過，朝鮮半島局勢牽涉到中美俄等的大國幕後博弈，5月21日在《一盤捉不完的棋局》又指出，估計「美國一定拒絕從南韓撤軍，以維持在東北亞的軍事力量相對北韓以至中俄的最低限度的平衡」，俄羅斯由外長為代表現在走到台前，等於朝鮮半島局勢的幕後博弈「主角」悉數登場，相信「特金會」將變得更複雜。

老徐甚至有一個「天馬行空」的想法，俄羅斯突然現身，也許是為了讓中國可以集中精神應付美國在貿易以及南海航行的挑釁，而中美貿易戰的談判進程更會直接影響港股表現，本欄明天將討論恒指期權部署。

老徐