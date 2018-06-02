即巿股評 港股直擊

美國宣布即日起對歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁製品徵收關稅，市場重燃對貿易戰的憂慮，美股回軟，道指周四收市跌逾250點，納指跌約20點。內地股市周五偏軟，港股走勢反覆，恒指高開後回軟，低位曾跌逾100點，但之後又重新回穩，收市微升逾20點，但30500點失而復得。向上觀望重上50天線約30600點水平，支持參考三萬點大關。資金流方面，周四恒指好倉有逾4200萬元流出，同日淡倉流入逾8900萬元，累計5天，好倉流入逾1.1億元，淡倉流出逾5600萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29700至29799點，而熊證街貨密集區則為收回價30666至30699點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29900至29958點；而熊證則主要流入之收回價區域為30666至30699點。

如看好恒指，可留意牛證(60426)，收回價29950點，行使價29800點，19年10月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(65298)，收回價30978點，行使價31128點，18年8月到期，兌換比率12000。

恒指換馬及進行比重調整，重磅股騰訊(00700)在恒指及國指的比重均會上調。騰訊周五大部分時間窄幅整固，尾市升幅逐步擴大，競價後升逾1%，以全日高位404元水平收上。向上觀望重上50天線約407元的機會，支持參考200天線約394.4元。看好可留意騰訊購(11343)，行使價410.2元，18年7月到期。或騰訊牛(62198)，收回價392.38元，行使價389.58元，18年12月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(11243)，行使價359.8元，18年9月到期。或騰訊熊(64121)，收回價415.78元，行使價418.58元，18年12月到期。

強勢醫藥股周五個別發展。下周一正式染藍的石藥集團(01093)，周五窄幅靠穩，收市升近1%，24元水平亦失而復得。看好可留意石藥購(14223)，行使價26.05元，18年9月到期。或更價外的石藥購(28178)，行使價27.88元，18年9月到期。

獲納入MSCI中國指數的金斯瑞生物科技(01548)，周五高位曾升逾3%，一度重上30元水平，但及後轉升為跌，收市跌逾2%。看好可考慮貼價金斯購(14629)，行使價29.29元，18年11月到期。或價外金斯購(14603)，行使價36.36元，18年11月到期。

澳門五月博彩收入按年增逾12%至約255億澳門元，但增幅較市場預期遜色。澳門賭業股在賭收公布後擴大跌幅，銀河娛樂(00027)周五低位曾跌近4%，收市仍跌逾3%。看好可留意銀河購(13015)，行使價75.05元，18年8月到期。或銀河牛(57025)，收回價65.18元，行使價64.38元，18年10月到期。

金沙中國(01928)周五低位更曾跌約半成，收市險守45元，仍然跌逾4%。看好可留意金沙購(15058)，行使價56.05元，18年9月到期。或金沙牛(60012)，收回價43.68元，行使價42.88元，18年12月到期。永利澳門(01128)周五失守30元關口，收市跌逾3%。看好可留意永利購(12451)，行使價36.18元，18年10月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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