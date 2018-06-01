重要通告 港股直擊

澳優乳業(01717)公布，以初步代價約1.3億元，收購Ozfarm Australia餘下50%股份。初步代價可予調整，最高上限約3.47億元。

Ozfarm Australia主要從事嬰幼兒配方奶粉及營養品業務，經營自家品牌Oz Farm之嬰兒、幼兒、孕婦至長者配方奶產品。

公司將向賣家配發1298萬股支付交易，佔經擴大後股份總數0.98%，每股作價10元，較股份今日收市價10.1元折讓約0.99%。

另外，澳優以1元現金代價，收購Ozfarm HK已發行股份42.5%。