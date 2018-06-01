港股直擊 即巿股評

美國與歐盟、加拿大和墨西哥爆貿易戰，隔晚美股受壓。港股昨日急彈411點後，今日表現反覆，受制50天線，全日於30500點水平爭持，投資者觀望外圍政局及重要數據公布。

恒指高開80點，開市後反覆倒跌73點見半日低，及後曾抽升112點，見30581點全日高，受制50天線(約30592點)，之後復見沽壓，中午跌51點。午後甫開曾挫105點，見30363點全日低，尾段曾再轉升70點。恒指收報30492點，升24點或0.1%。大市今日下跌股份比例為54%，上升股比例為46%。

總結全周，恒指跌95點或0.3%；連跌3周累失629點或2%。

全日成交額1207.13億元，較上日減少836.41億元或41%。

國企指數收報12020點，升41點或0.3%。國指全周跌27點；連跌兩周累失335點或2.7%。

恒指即月期貨收市跌102點或0.33%，報30395點，低水98點。

A股入摩首日回吐，滬指跌0.66%；深成指挫1.23%。兩市成交額約3755億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升71點，報24488。美國向加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鋁關稅，歐盟、加拿大和墨西哥已採取報復性措施，針對是美國總統特朗普所屬的共和黨希望在中期選舉爭勝的地區。另外，美國今晚將公布上月非農就業數據。

另外，意大利組閣成功，新政府將於香港時間今晚宣誓，富時MIB指數最新彈升2.74%。西班牙國會今日將就首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的不信任動議表決，反對派聲稱獲足夠支持票數，股市最新升1.47%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.5%；平保(02318)升0.6%；騰訊(00700)升1.2%，收報404元；中行(03988)升0.7%；領展(00823)升1.4%；中海油(00883)為今日最大升幅藍籌，收市急升3.8%，報13.7元逾一周高。相反，友邦(01299)跌1.5%；恒生(00011)跌1.5%；中銀香港(02388)跌1.1%。

焦點板塊

指數換馬股：恒生指數收市後調整，石藥(01093)將晉身藍籌，股價反覆升0.8%，成交額達37.29億元；遭剔出的聯想集團(00992)無起跌，成交額8.84億元。中國華融(02799)將納入國指，股價反覆跌1.1%，成交額7.98億元；中車時代電氣(03898)遭剔出，股價反覆升0.4%，成交額7.14億元。另外，MSCI指數昨日完成換馬，MSCI中國指數新貴續見異動，首控集團(01269)昨日創新高，成交額達21.05億元，股價今日重挫，曾插40.7%，收市挫38.7%，成交額3.4億元；藥明生物(02269)創新高，收市升3.1%，成交額5.92億元；鞍鋼(00347)升4.8%；中新控股(08207)挫4.8%，成交額6.62億元；新城發展(01030)獲花旗首予「買入」評級，股價升5.2%；建滔積層板(01888)挫6.3%。利福國際(01212)納入MSCI香港小型股指數，股價昨日最後兩分鐘一度飆高62.7%，收市升43.3%，今早曾挫29.9%，收市跌28.5%，成交額2.01億元。

濠賭股：澳門5月博彩收入254.89億澳門元，按年上升12.1%，差過市場預期，濠賭股午後捱沽。近日急升的澳博(00880)曾吐5.5%，收市跌1.2%；銀娛(00027)跌3.2%；金沙中國(01928)急挫4.2%；永利澳門(01128)跌3.5%；新濠國際(00200)急挫6.2%；美高梅中國(02282)跌3.1%。

科技製造股：外圍貿易戰升級，多隻手機設備股跑輸，舜宇(02382)除息，收市跌0.5%；瑞聲(02018)跌1.6%；比亞迪電子(00285)挫4.3%；ASM太平洋(00522)跌1.7%。相反，個別半導體股跑出，華虹半導體(01347)曾升7.4%，見20.4元創新高，收市升4.3%，成交額1.91億元；中芯(00981)反覆升0.8%；先進半導體(03355)升3.8%。

焦點股份

新秀麗國際(01910)：今早復牌，曾飆15.2%，收市升9.9%，成交額29.37億元。集團行政總裁鄧儒熙以私人理由離職及辭任執行董事職務，財務總監Kyle Francis Gendreau獲委任為新行政總裁。另外集團就殺人鯨資本(Blue Orca Capital)的沽空報告發出澄清公告，認為該報告為一面之詞，並且誤導性，而且報告中得出的關於集團及其財務業績的結論有誤。

巨濤海洋石油服務(03303)：今早曾見2.39元，創近4個月高，午後受壓，曾挫16.9%，收市跌8.9%，成交額2580萬元。集團中午公布，與一家日本的全球著名工程總包公司簽署一份大型建造合約，總金額超過20億元人民幣(約24.4億港元)。

半新股：多股急挫，名仕快相(08483)收市跌37.1%，連跌4日累挫73.5%；澳洲成峰高教(01752)跌12.5%；叙福樓集團(01978)創新低，收市跌8.6%；21世紀教育(01598)收市跌7.1%；創業板駿碼科技(08490)曾挫7.1%，創新低。

新股：兩股今日上市，萬成集團(01451)收報1.38元，僅較招股價1.34元高3%，成交額1.79億元，不計手續費每手賺80元。天源集團(06119)收報0.75元，較招股價0.85元低11.8%，成交5944萬元，不計手續費每手蝕300元。

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