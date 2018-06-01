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通訊局表示，決定就收到投訴電視廣播(00511)(無綫)在節目宣傳流動應用程式，向無線罰款30萬元及作出嚴重警告。

其中一宗投訴個案涉及在5個電視節目中提到或展示一項流動應用程式服務，有關節目分別在去年6月、7月及10月於無綫翡翠台播放，以及在去年6月22及23日於無綫翡翠台播放和在Now寬頻電視翡翠即日重溫頻道重播的《東張西望》。

通訊局決定對無綫4個電視節目包括《Big Big小明星2017》、《東張西望》、《原來Big Big Channel咁好玩》和《群星拱照Big Big Channel》違反《電視節目守則》中的關於間接宣傳的條文，合共罰款30萬元。《Big Big Channel失驚無神賀中秋》發出嚴重警告；就Now寬頻電視播放《東張西望》則發出勸諭。

另外，第二宗投訴個案涉及在無綫翡翠台播放的兩個電視節目宣傳片，即去年11月19日播放的《萬千星輝賀台慶》節目宣傳片和今年1月21日播放的《萬千星輝頒獎典禮2017》節目宣傳片，通訊局決定向無綫發出強烈勸諭。

通訊局稱，正檢討間接宣傳的規管，有關工作尚在進行中。除非及直至因應上述檢討而對《業務守則》作出的修訂生效，否則各持牌機構仍須繼續遵守現行《業務守則》內的適用條文。