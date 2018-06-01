即巿股評 港股直擊

轉眼完成5月份賽事，恒指在「五窮月」微跌1.1%或340點，國指則下挫2.9%或353點，國指大幅跑輸恒指；至於今年首五個月，恒指及國指則分別錄得1.8%及2.3%升幅，國指輕微跑贏恒指。無論是恒指還是國指，目前仍在收窄三角型區間運行，到底會否「爆邊」，投資者毋須過早猜測，反正不少個股開始漸見鑊氣。

早前迎來一輪熱炒的新能源股，近日相繼受不同因素影響而回氣，例如國家能源局早前公布，明年起風電項目須通過競爭方式配置，導致整批風電股如龍源電力(00916)、金風科技(02208)及華能新能源(00958)集體急挫。另一邊廂，太陽能股信義光能(00968)及保利協鑫(03800)等，則在未有重大負面新聞的情況下出現顯著回調。

新能源股逢低吸納

風電股汰弱留強，實際上與資源股進行供給側改革情況類同，門檻提高對大企業特別是具有國企背景的企業而言有利，股價借勢回調應視為中長線的吸納機會。從估值上來看，筆者一直長期持有的華能新能源(00958)實屬行業首選，預測市盈率(P/E)及預測市賬率(P/B)分別為7.4倍及0.9倍，同樣低於歷史平均中位數，首站目標3.7元維持不變。

至於太陽能股方面，信義光能獲納入MSCI中國指數，昨日成交高達6.6億元。技術上，信義光能連續出現八支陰燭，走勢凶險，但其預測P/E及預測P/B分別僅得8.3倍及1.7倍，同樣低於歷史平均中位數，以中長線持貨的角度而言，並無太多值得憂慮的地方；保利協鑫則獲得瑞銀及花旗護航，兩者同樣予其「買入」評級，目標價分別為1.62元及1.65元。

隨着世界盃將在6月中舉行，體育用品及相關概念股走勢有望看高一線。除此之外，投資者可留意風險較高的彩票股，當中以華彩(01371)為首選。華彩於4月中以每股0.116元向不少於六名承配人配售10.35億股，相當於擴大後已發行股本約10.6%，集資淨額約1.19億元。該次集資所得，主要用於贖回可換股債券及發展海外日常業務。

潛在升幅相當可觀

翻查數據，截至今年3月底止，內地銷售彩票按年增長5.9%至401.87億元人民幣，其中，福彩銷售下降0.2%至197.98億元人民幣，體彩銷售則增長12.6%至203.92億元人民幣。在此消彼長之下，體彩銷售已超越福彩。世界盃即將在俄羅斯舉行，相信體彩銷售將會迎來龐大增長，華彩有機會在這一輪世界杯熱潮中彈出。

華彩配股後未曾失守配股價，技術上在0.135元覓得支持，投資者可於該水平小注吸納，首站先以0.2元作目標，潛在升幅近五成，實屬刀仔鋸大樹之選。值得注意的是，華彩今年1月19日及29日先後以行使價0.172元及0.18元授出3.49億股及8500萬股購股權，在合共約4.34億股購股權中，僅3030萬股授予公司相關董事，其餘悉數為「街外人」。單計行使價，已較華彩昨日收市價潛在近三成升幅，值博率不俗。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。